El fenómeno de la salsa unagui: Niu Sushi arrasa en Jumbo y agota stock en días

La llegada a supermercados representa un nuevo canal de expansión para Niu Sushi, que busca acercar su propuesta gastronómica al consumo en el hogar.

Niu Sushi, la cadena de sushi más grande de Chile, dio un nuevo paso en su estrategia de expansión al llevar dos de sus salsas más reconocidas a los supermercados Jumbo: la salsa de soya y la salsa unagui.

La iniciativa ha tenido una alta demanda, al punto de que uno de los productos ya se encuentra agotado en la tienda online de la cadena pocos días después de su lanzamiento.

El fenómeno de la salsa unagui: Niu Sushi arrasa en Jumbo

Los precios de los productos son de $4.290 para la salsa de soya y $6.490 para la unagui, ambas consideradas parte esencial de la identidad culinaria de la marca.

La fuerte recepción también se ha reflejado en redes sociales, donde clientes han compartido su entusiasmo y búsqueda de los productos, destacando la popularidad de la salsa unagui.

Jumbo, parte de Cencosud, describe estas salsas como ideales para acompañar pescados, carnes e incluso vegetales, destacando su versatilidad y sabor característico. La llegada a supermercados representa un nuevo canal de expansión para Niu Sushi, que busca acercar su propuesta gastronómica al consumo en el hogar.

Actualmente, la compañía registra ventas cercanas a los US$100 millones anuales y continúa su crecimiento con nuevos formatos como Niu Express, además de su proceso de internacionalización iniciado en México. Paralelamente, mantiene un plan de expansión que contempla la apertura de nuevas sucursales cada año.

Las salsas de Niu Sushi, entre ellas acevichada, coreana, unagui y otras variedades, se han convertido en un sello distintivo de la marca, generando alta fidelidad entre sus consumidores. Con su llegada a supermercados, la empresa busca trasladar parte de su experiencia gastronómica al consumo doméstico.