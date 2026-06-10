El tironeo interno que tensiona a RN tras decidir libertad de acción en AC contra Nicolás Grau

La presión en el oficialismo —y en corrientes internas del partido— ha ido creciendo para que los diputados tomen postura a favor de la AC, pese a que la bancada decretó libertad de acción.

“Un proceso de acusación tensiona el ambiente político, lo tensionó internamente también entre nosotros y lo tensiona con la oposición”, fue la frase de la presidenta de RN, Andrea Balladares, que transparentó la situación interna del partido ante la acusación constitucional contra el exministro, Nicolás Grau (FA).

Y es que tras la decisión de la bancada de dar libertad de acción a sus diputados, la discusión interna se ha intensificado en torno a cómo votar el libelo presentado por el Partido Republicano y el Nacional Libertario.

Según comentan fuentes del partido, la mesa liderada por Balladares ha expresado a la militancia no estar de acuerdo con el libelo. Esto, ya que el análisis jurídico hecho por los asesores del partido y los mismos dirigentes políticos dio como resultado que los argumentos presentados en el texto no son lo suficientemente sólidos para inhabilitar de cargos públicos al extitular del Ministerio de Hacienda.

Al día de hoy, todas las bancadas del oficialismo, e incluso algunos diputados del PDG, se han expresado a favor del libelo. En la bancada de RN, sólo los diputados Francisco Orrego y Daniel Valenzuela se han mostrado a favor, incluso suscribiendo el texto a la hora de presentarlo a la Secretaría de la Cámara.

El problema es que los diputados firmaron el libelo antes de que la bancada decidiera su posición, algo que fue cuestionado por la vicepresidenta de la Cámara y militante de RN, Ximena Ossandón. “Para nosotros fue una sorpresa de cierta manera, porque pensamos que iba a haber una conversación previa”, reconoció la diputada.

Ossandón es precisamente una de las figuras de RN que se ha mostrado más crítica de la ofensiva contra Grau adelantando su rechazo y advirtiendo que ésta abre la puerta a futuras acusaciones contra ministros del presidente Kast.

“Desde el jueves en adelante los únicos ministros acusables constitucionalmente van a ser los ministros del presidente Kast”, dijo la diputada y segunda autoridad de la Cámara.

Quien también se ha manifestado en contra de la presentación contra Grau es la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), que afirmó esperar que el texto se rechace antes de llegar al Senado.

El problema es que la presión en el mismo oficialismo —y en corrientes internas del partido— ha ido creciendo para que los diputados tomen postura a favor de la AC, al igual que sus compañeros de sector.

El llamado “Desbordismo”, que sigue vigente a pesar de la salida del alcalde del partido, ha estado atento a la discusión emplazando en la interna para que sus diputados se una al oficialismo y vote alineado.

De hecho, el mismo Desbordes hizo un llamado a Chile Vamos a hacer valer la responsabilidad política de Grau emplazando a su expartido a “avanzar en la acusación constitucional en contra del exministro Grau”, asegurando en conversación con EL DÍNAMO que “no puede ser que esto quede así, es gravísimo lo que ha ocurrido”.

Desde el otro lado del partido se apela a la necesidad de no ser percibido como una extensión de Republicanos ni del Partido Nacional Libertario, las fuerzas que originalmente impulsaron la acusación. Todo ello mientras la UDI terminó suscribiendo el libelo a regañadientes, presionada para no fracturar el bloque.