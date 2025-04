Los hitos que marcan el Centenario de Colo Colo y su fuerte vínculo con el pueblo chileno

Colo Colo

“Vámonos Quiñones, ¡Qué jueguen los viejos!”, con esta frase de David Arellano, el 4 de abril de 1925 se dio inicio a una historia que cumple 100 años este sábado 19 de abril, cuyo Centenario ha estado marcado por grandes hitos, que han hecho que Colo Colo se transforme en uno de los fenómenos sociales más trascendentes de Chile, hecho por el cual recibe el apodo de cuadro “Popular”.

Hace 100 años, un grupo de Rebeldes dejó el club Magallanes tras no recibir el respaldo de la dirigencia con respecto a la realización de cambios profundos y decidieron darle vida a un equipo que tocaría el techo de América y se transformaría en la escuadra más ganadora del país.

Más allá de los hitos deportivos, el Cacique se caracteriza por un fuerte vínculo social que tiene con el pueblo chileno, que a pesar de ser bien diverso y segregado, gran parte de él se siente representado con los colores blanco y negro.

En este sentido, Carlos Caszely, el máximo goleador de la historia del club (208 goles) y uno de los jugadores más importantes en la historia de los Albos, explicó a EL DÍNAMO: “El vínculo nace cuando Colo Colo se inicia. Colo Colo fue el primero en viajar a lo largo del país. En tren, en micro… después fue el primero que fue a Europa, en barco, que se demoraron dos meses en llegar”.

A lo que agregó: “Todo eso fue haciendo grande a Colo Colo. Además que durante muchos años solamente utilizó jugadores nacionales. Colo Colo fue rebelde, de profesores… tiene muchas aristas este Colo Colo para ser el equipo más grande, más popular, más famoso y más ganador”.

En esa línea, Álvaro Campos, escritor y autor de dos libros del cuadro Popular (Colocolino del 2014 y 91 del 2016), destacó a este medio que “en un país tan segregado como Chile (y una ciudad tan segregada como Santiago) no existe ningún otro lugar como el Monumental, donde grupos socioeconómicos tan diversos asistan al mismo estadio y que en conjunto lo consideren su hogar. No vacacionan en los mismos lugares, no van a los mismos conciertos, no pasean por los mismos sectores, no se topan en lo absoluto, ni siquiera caen en las mismas cárceles. Pero en el Monumental, aunque estén en sectores de diferentes accesos con distintos grados de dignidad y comodidad, sí están juntos, compartiendo la misma experiencia”.

Por otra parte, en el ámbito deportivo los 100 años de Colo Colo se resumen varios hitos importantes que forjaron al club y lo llevaron a lo más alto del fútbol chileno.

La fundación de Colo Colo, la muerte de David Arellano y el nacimiento del primer ídolo

Un grupo de Rebeldes del club Magallanes, encabezados por David Arellano, fundaron al Club Social y Deportivo Colo Colo el 19 de abril de 1925.

Solamente dos años después, la institución sufrió uno de sus golpes más duros y por el que hasta ahora se luce un luto arriba del escudo: el 3 de mayo de 1927, Arellano falleció en España tras sufrir un golpe en el estómago durante un duelo contra Real Unión Valladolid, lo cual le provocó una peritonitis.

Campeón invicto: los primeros títulos profesionales de los Albos

El primer título profesional de Colo Colo llegó en 1937, el cual lo consiguió de forma invicta en 12 partidos. Toda una hazaña.

Por si fuera poco, el 1941 los Albos nuevamente se coronaron campeones de forma invicta, aunque en aquel año jugaron 17 duelos. Allí, el equipo encabezado por el entrenador Francisco Platko, logró la mejor temporada en la historia del club con un 88,23% de rendimiento.

Colo Colo.

La chilenización de Colo Colo

En 1944, Platko presentó su renuncia como entrenador del equipo, lo que también desencadenó el despido de varios jugadores extranjeros con el objetivo de tener un plantel con la mayor cantidad de jugadores nacionales. Tras ello, Colo Colo pasó 18 años sin contratar extranjeros (1945-1963).

La Copa Libertadores de 1973: Colo Colo rozó la gloria continental tras caer en una polémica final

En 1973, Colo Colo estuvo cerca de traer a Chile la primera Copa Libertadores de América. El equipo estaba plagado de estrellas: Carlos Caszely, Francisco Chamaco Valdés, Leonardo Véliz, eran solo algunas de las figuras de dicho plantel.

Tras una gran campaña, los Albos llegaron a la final frente a Independiente de Avellaneda. Sin embargo, en el partido de desempate cayeron por 1-2 luego de polémicos cobros arbitrales que perjudicaron al conjunto nacional.

La Copa Libertadores de 1991: el primer y único equipo chileno en ganarla

Después del amargo subcampeonato de 1973, Colo Colo tuvo su revancha en 1991 y pudo lograr la esquiva Copa Libertadores, gracias a una notable campaña de local. De la mano de Mirko Jozic, y jugadores de la talla de Marcelo Barticciotto, Gabriel Mendoza, Jaime Pizarro, Patricio Yáñez, entre otros, el cuadro Popular se consagró campeón luego de vencer por 3-0 en la final a Olimpia de Paraguay.

Campeón en la quiebra

Después de unos gloriosos años 90′, los blancos estuvieron al borde del abismo producto de millonarias deudas. En este escenario, la institución se declaró en quiebra en 2002. Pese a ello, el club gracias a aportes de hinchas y un plantel lleno de juveniles siguió en funcionamiento y disputaron la Primera División del fútbol chileno.

En el Torneo Clausura, el Cacique logró la épica y superaron a Universidad Católica (actual campeón) en la final de los playoffs. De esta forma, bajaron la estrella 23 con nombres como Marcelo Espina, Manuel Neira, Luis Mena, entre otros.

El primer tetracampeonato del fútbol chileno y la final de Copa Sudamericana 2006

Con Claudio Borghi como entrenador, Colo Colo logró el bicampeonato (Apertura y Clausura) y llegó a la final de la Copa Sudamericana en 2006, la cual perdió de local frente a Pachuca de México (único equipo de Concacaf en ganar un torneo Conmebol).

Este plantel contaba con grandes estrellas, que fueron una base de lo que fue la Generación Dorada de Chile: Jorge Valdivia y Claudio Bravo (en el primer semestre), Arturo Vidal, Humberto Suazo, Alexis Sánchez y Matías Fernández eran alguno de los nombres. Este último fue elegido el Mejor Jugador de América gracias a una notable campaña a base de rabonas y goles de tiros libres.

Una temporada después, el Popular se transformó en el primer equipo chileno en lograr el tetracampeonato tras imponerse en el Apertura y Clausura de 2007).

El partido más difícil de su historia: la promoción de la temporada 2020

La temporada 2020 fue una de las más complejas en la historia de Colo Colo y realizó su peor campaña de la que se tiene registro en Primera División.

En este marco, los blancos disputaron el duelo de promoción, el cual si perdían, descenderían por primera vez.

Sin embargo, los dirigidos por Gustavo Quinteros se impusieron por 1-0 sobre Universidad de Concepción en febrero de 2021 gracias a un gol de Pablo Solari y se mantuvieron en la categoría de honor.