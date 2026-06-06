Santiago caminable: ocho rutas imperdibles en la ciudad que se coronó como la mejor para recorrer a pie en Latinoamérica

Santiago está en el puesto n°25 de las mejores ciudades para caminar a nivel mundial. EL DÍNAMO desentraña con Rodrigo Guendelman y Andrei Sokolov, dos amantes de la capital, sus atractivos.

Santiago logró entrar al top 30 de mejores ciudades para recorrer a pie a nivel mundial. La medición realizada este año por GuruWalk, una plataforma online especializada en tours a pie, dejó a la capital de Chile en el puesto n°25 entre 100 ciudades.

Con ello, la metrópoli chilena se coronó como la que más subió de puestos en el ranking en la región en comparación con el año pasado y la ciudad latinoamericana mejor aspectada en el sondeo. Recién en el puesto n°32 comienza a aparecer Medellín, Colombia; seguida por Ciudad de México, México (33) y Buenos Aires, Argentina (34).

Para situar a Santiago en esta posición la plataforma procesó más de 400 mil reseñas verificadas de 800 ciudades en el mundo, de los últimos doce meses. “La puntuación final combina el volumen de viajeros (65%) con el índice de satisfacción (35%)”, especifica GuruWalk en su sitio web.

“Santiago es una ciudad con alma andina que se asoma al Pacífico desde los pies de los Andes. Fundada en 1541, conserva su centro histórico colonial alrededor de la Plaza de Armas, rodeado de museos y arquitectura neoclásica. Los viajeros pueden ir a pie de cafés bohemios a galerías de arte en Lastarria sin perder de vista la cordillera que enmarca la ciudad”, dice la reseña que intenta resumir por qué la capital se situó en ese puesto del ranking.

En vista de esta distinción, EL DÍNAMO averiguó con dos expertos en Santiago qué hace especial a la capital y los recorridos que más pueden ayudar a entender que esté codo a codo con ciudades como Nueva York, Málaga y Bruselas. Aquí las respuestas del fundador de Santiago Adicto, el periodista Rodrigo Guendelman, y del creador del canal de Youtube y el libro Enciclopedia de Santiago, el cronista ruso Andrei Sokolov.

16 DE JUNIO DEL 2025 / SANTIAGO Vista de Santiago de Chile tras una jornada de lluvias, con cielos parcialmente despejados. FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

La excepcionalidad de Santiago

“Una de las gracias de Santiago es que puedes recorrer la ciudad linealmente a través de la Línea 1, desde Las Condes, prácticamente desde la precordillera, hasta Lo Prado. Lo otro es la geografía: es muy fácil orientarse, porque siempre al levantar la mirada vas a ver la montaña y vas a saber hacia dónde vienes y hacia dónde vas”, destaca en primer lugar Rodrigo Guendelman sobre lo que hace especial a la capital a ojos de quien no la conoce.

Otro punto a destacar son los cerros isla que permiten empinarse sobre la ciudad: Santa Lucía, Los Piques y cerro Renca. “Esas vistas que regala Santiago hace que muchas de esas caminatas se vuelvan tremendamente atractivas”, menciona.

Rodrigo Guendelman en cerro Calán, Región Metropolitana. Foto: @guendelman.

“También está la diversidad que tiene Santiago en su arquitectura. Buenos Aires es maravilloso, pero tiene una cierta homogeneidad en cuanto a su fantástica arquitectura neoclásica. Santiago es una ciudad de terremotos donde muchas cosas se han vuelto a hacer, donde queda poco de antes, y por tanto esa heterogeneidad —eso que a veces parece un desorden— también ha permitido hacer muy buenas obras de arquitectura en distintas épocas de la historia. Yo soy adicto a caminar por Santiago hace ya casi 20 años, por lo tanto a mí este ranking solo me confirma mi sensación de hace tanto tiempo de que esta es una ciudad deliciosa”, reafirma Guendelman.

Para Andrei Sokolov, “si bien muchos ni lo notan, los ‘team pata’ sabemos que una de las grandes ventajas de Santiago es su caminabilidad“. A modo de ejemplo, menciona el casco histórico de Santiago. “Está hecho para caminar y contemplar. Es una auténtica telaraña de calles con veredas amplias, paseos peatonales, plazas, parques, rincones verdes y conjuntos patrimoniales como los barrios París-Londres o La Bolsa. En el Barrio Cívico se suman además sus icónicas galerías comerciales, una red que alcanza casi 6 kilómetros de extensión. Con la remodelación de la plaza Baquedano se unieron tres grandes parques del sector —Forestal, Bustamante y Balmaceda— permitiendo circular entre sectores históricos y modernos sin prácticamente salir de lo verde“, añade el también youtuber.

De hecho, remarca Sokolov, “casi todo el trayecto urbano del río Mapocho —la columna vertebral de Santiago— está acompañado por una hilera de parques urbanos que con contadas interrupciones conectan Cerro Navia con Lo Barnechea”. “A eso podemos sumar barrios y sectores como Lastarria y la Remodelación San Borja en el centro, Parque Botánico y Villa Frei en Ñuñoa, Las Lilas y Pedro de Valdivia Norte en Providencia, El Llano en San Miguel o Los Dominicos en Las Condes, entre muchos otros que fueron diseñados pensando en el peatón y su comodidad”, complementa.

Andrei Sokolov, con la gran torre Costanera de fondo, Santiago. Foto: @sokolovcl.

Ocho lugares de Santiago para recorrer a pie

1. Cementerio General

El primer imperdible de Rodrigo Guendelman es el Cementerio General, en Recoleta. “Mide 86 hectáreas, es una pequeña ciudad; de hecho es la ciudad de los muertos, que tiene una arquitectura propia, una cantidad de arte público de altísima calidad y árboles de hasta 200 años. Puedes caminar horas y nunca vas a parar de sorprenderte, y puedes ir muchas veces a perderte al cementerio y siempre tu caminata va a ser una sorpresa”, reseña.

Foto: Cementerio General.

2. Parque Metropolitano y barrio Pedro de Valdivia

Andrei Sokolov da una detallado itinerario que incluye al Parque Metropolitano y el barrio Pedro de Valdivia. “Entramos por Pío Nono y subimos en el centenario teleférico hasta la cumbre. Desde ahí bajamos a la plaza México para desviarnos un poco hacia el observatorio y conocer las ruinas de la Casa de las Arañas y del Casino Cumbre”, sugiere.

“Luego descendemos hasta el jardín botánico Mapulemu que reúne una completa colección de plantas nativas de todas las zonas geográficas de Chile. Seguimos hasta el Jardín Japonés, una de las joyas del parque con vistas incomparables al sector financiero. Al salir hacia Pedro de Valdivia Norte callejeamos por sus calles encorvadas, disfrutando de un silencio casi absoluto y de una rica mezcla arquitectónica, pasando, por supuesto, por el campus Lo Contador de la Universidad Católica, un casona colonial abierta al público. Terminamos en el Parque de las Esculturas de Providencia”, cierra.

Cumbre Parque Metropolitano. Foto: Fever.

3. Bandejón central de la Alameda

“Alguna vez lo hice completo, es largo, son varios kilómetros, pero es un lugar tremendamente interesante para mirar la ciudad desde otro ángulo. Desde metro Universidad de Chile hasta el metro San Pablo, recorrerlo es una oportunidad para mirar la ciudad de otra manera, para ver muchísimos monumentos de mucha calidad”, dice Guendelman sobre este recorrido verde que cruza la arteria principal de Santiago

“Te encuentras con obras de Rebeca Matte, como el monumento a los Héroes de la Concepción; con obras de Samuel Román, como el monumento a las Educadoras; con mucha escultura y con árboles maravillosos. En primavera te encuentras con los ceibos y con los jacarandás en noviembre, floridos ahí en el sector de La Moneda”, releva.

El bandejón central de la alameda Libertador Bernardo O´Higgins. FOTO:LUKAS SOLIS/AGENCIAUNO

4. Parque Bicentenario de Vitacura y el secreto mejor guardado de la comuna

“Esta ruta parte en el parque Bicentenario de Vitacura que recorremos completo. Luego bajamos por Isabel Montt hasta la plaza Turquía que alberga una impresionante fuente de agua coronada por la figura de un bailarín interpretando la danza nacional de los derviches. Seguimos por Tomás Figueroa hasta llegar al Museo Ralli, probablemente el secreto mejor guardado de Vitacura y uno de los mejores museos de Santiago. Alberga una notable colección de arte moderno y contemporáneo latinoamericano y europeo, incluyendo esculturas de Salvador Dalí. ¿Lo mejor? Es completamente gratuito“, revela la mente detrás de Enciclopedia de Santiago.

Parque Bicentenario de Vitacura. Foto: Municipalidad de Vitacura.

“Por Candelaria Goyenechea salimos al parque Vespucio Norte y avanzamos hasta su intersección con Kennedy. Ahí tomamos Alonso de Córdova para entrar al parque Araucano que recorremos completo, desde la inadvertida plaza Tailandia —con un original pabellón regalado por el gobierno tailandés— hasta el parque Juan Pablo II, conectado mediante una pasarela en altura. Desde ahí continuamos hacia el metro Manquehue atravesando Nueva Las Condes, uno de los barrios financieros mejor planificados de Santiago, sin perdernos su famoso bulevar”, complementa Sokolov.

5. Providencia, la comuna jardín

Guendelman se detiene en la céntrica comuna de Providencia al elegir sus rutas favoritas. “Es muy entretenida para caminar por la excelente calidad de su arquitectura y por ser una comuna jardín. Sectores ahí como Luis Thayer Ojeda, Carmen Silva, la zona de Pocuro. Está lleno de casas y edificios de altísimo nivel de arquitectura. Hay todo un desarrollo urbano en Providencia que hizo que los primeros pisos de los edificios siempre estuvieran, digamos, destinados a tener jardín y espacio público y que no hubieran departamentos en el primer piso. Era una norma urbana que ahora permite que la calidad de la caminata por allí sea un paseo que se puede repetir innumerables veces aprendiendo de arquitectura, de árboles y, no sé de repente encontrarse con personas en la calle y poder establecer conversaciones”, resume.

Paseo Orrego Luco en Providencia. Foto: Sebastián González @sebagonzalez_z

6. Barrio cívico

Para el periodista chileno también también vale la pena acercarse a La Moneda. “El Barrio Cívico es una muy linda caminata. No es tan larga. Básicamente te paras en la Plaza de la Constitución. Miras ahí toda la plaza, La Moneda y el edificio del gobierno regional”, es la primera parte de esta ruta.

“Después te vas a la Plaza de la Ciudadanía, que está por el otro lado de La Moneda, abajo del Centro Cultural La Moneda. Y después de eso cruzas la Alameda y por el eje Bulnes llegas hasta el Parque Almagro. Y en el Parque Almagro puedes contemplar La Moneda con esa perspectiva que lo permite esa urbanización y esa planificación que se hizo para que el Barrio Cívico fuera justamente un espacio donde se realza el poder y la importancia del Estado. Está la cripta de O’Higgins también, justo al frente de La Moneda, por el otro lado de la Alameda”, añade.

Barrio cívico. Foto: Felipe Díaz.

7.La Moneda-Palacio Cousiño-calles Dieciocho y Cienfuegos

Sokolov también propine acercarse al Palacio de La Moneda y al Parque Almagro. Sin embargo, hace una significativa modificación. “Seguimos por Paseo Bulnes y Parque Almagro hasta el Palacio Cousiño, el más ostentoso de la capital y hoy abierto como museo. Tras visitarlo, continuamos por calle Dieciocho para contemplar las majestuosas casas palaciegas y mansiones afrancesadas de la élite chilena de fines del siglo XIX e inicios del XX. Al cruzar la Alameda seguimos por la calle Cienfuegos, disfrutando de su arquitectura ecléctica hasta llegar a la plaza Brasil”, recomienda.

Casa Valdés Bustamante en barrio Dieciocho. Foto: Carlos Figueroa.

Población Obrero Ferroviaria en San Bernardo

Para cerrar las mejores rutas, Guendelman se aleja un poco más de la capital. “Un lugar muy lindo para caminar es la Población Obrero Ferroviaria en San Bernardo, donde puedes ver una cantidad importante de casas construidas hace casi un siglo de muy buena calidad arquitectónica y los canales de regadío. Llegas a la Plaza Guarello, que tiene un café de especialidad exquisito, que es el Café Marelli. Así conoces un lugar muy distinto, en una comuna que no es tan céntrica, pero es muy interesante. Conoces la manera en que vivía la gente que trabajaba para el tema de los trenes. Y rematas con un café de especialidad, que es un lujito de San Bernardo”, sugiere.

Población Obrero Ferroviaria San Bernardo. Foto: X @Aesthetic Chile.

La deuda para los recorridos a pie

Ante la pregunta de qué cambios podría implementar la metrópoli criolla para ser aún más caminable, ambos cronistas urbanos coinciden: mejores veredas y más árboles.

Sokolov diagnostica: “Santiago tiene todo para recorrerse a pie. Pero, como cualquier infraestructura, las veredas, los cruces, las platabandas y las áreas verdes necesitan mantenimiento y limpieza. El verdadero desafío, especialmente en el centro de Santiago, es encontrar un modelo de gestión que permita conservar nuestros sectores emblemáticos en buen estado, tanto desde el punto de vista técnico como estético”.

“Qué sueño sería que todas las veredas de Santiago fueran como las veredas que tiene la comuna de Las Condes, en particular en la zona de Apoquindo, entre Tobalaba y Américo Vespucio. Esas cuadras anchas, eso es muy importante, la calidad y el ancho de las veredas. Lo otro que es fundamental es la presencia de árboles que entreguen sombra. Porque claro, caminar en invierno y en otoño es una cosa, pero caminar en verano sin la presencia de vegetación importante puede ser un suplicio“, sueña en voz alta el fundador de Santiago Adicto.