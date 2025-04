Llanto, amenazas y presiones: el boicot del Real Madrid que puso en vilo su presencia en la Copa del Rey

El Real Madrid finalmente sí se presentará a jugar

Hubo terremoto en el fútbol español. El Real Madrid apuntó contra la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y los árbitros designados para la final de la Copa del Rey, luego de una declaración de estos últimos en la rueda de prensa previa al partido ante el FC Barcelona, lo que inició rumores de que el equipo no se presentaría a jugar, algo que fue desmentido por el club. Todo esto se da a 24 horas del pitido inicial.

El conjunto merengue, a través de un primer comunicado, calificó de “inadmisibles” los dichos de Ricardo de Burgos Bengoetxea (árbitro principal) y Pablo González Fuertes (VAR), que según ellos, demuestran una “clara y manifiesta animadversión y hostilidad” hacia el club. De tal manera, le exigieron a la RFEF que “proceda en consecuencia” para cambiar a los referís, iniciando las especulaciones de que no se presentarían en el terreno de juego.

La polémica comenzó cuando de Burgo Bengoetxea fue consultado por una supuesta animosidad contra el equipo rey de Europa en base a los videos realizados por la señal de televisión del club. “Cuando un niño llega al colegio y hay otros que le dicen que su padre es un ladrón es muy jodido. (…) No hay derecho a lo que estamos pasando, pero no solo entre los profesionales, que muchas familias dependen de esto, sobre todo en el fútbol base. Que cada uno haga una reflexión”, dijo entre lágrimas.

González Fuertes, al lado del árbitro principal, también hizo sus descargos: “Hay más unión que nunca entre los árbitros, posiblemente por la situación que tenemos a nuestro alrededor. Vamos a empezar a tomar medidas, no vamos a seguir permitiendo lo que está pasando. En pocas fechas lo verán. Vamos a hacer historia y no vamos a seguir aguantando lo que estamos aguantando. ¿Huelga? En breve tendrán noticias“.

Los rumores crecían al mismo tiempo que el Real Madrid no acudía a los actos de la RFEF previo a la final. No hubo rueda de prensa, tampoco entrenamiento para los medios, ni foto de los entrenadores con el trofeo. Medios españoles aseguran que Florentino Pérez, presidente del elenco blanco, no asistirá a la cena oficial de mandatarios y que podría no ir al palco del partido de mañana.

El presidente de la RFEF, Javier Tebas, disparó con todo contra Pérez por lo sucedido a través de su cuenta de X. “Esto no es fútbol, es control de poder“, escribió. “Y ahora, tras las declaraciones de los árbitros —hartos del acoso constante desde Real Madrid TV—, responde como sabe: suspende la rueda de prensa, se salta el entrenamiento en La Cartuja desprecia los actos oficiales de la final de Copa y filtra que no se va a presentar en la final de la Copa“.

El Real Madrid confirma que se presentará a jugar

A través de un segundo comunicado, el Real Madrid echó por tierra la posibilidad de no jugar la final de la Copa del Rey.

“Ante los rumores que han surgido en las últimas horas, el Real Madrid C. F. comunica que nuestro equipo nunca se ha planteado renunciar a jugar la final de mañana“, indica el escrito.

“El Real Madrid entiende que deben prevalecer los valores del fútbol, a pesar de la hostilidad y la animadversión que hoy han quedado de manifiesto, una vez más contra nuestro club, por parte de estos árbitros designados para la final“, cierra el comunicado.

La pelota finalmente rodará y lo hará a las 16:00 horas de Chile en el Estadio La Cartuja de Sevilla.