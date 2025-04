El millonario premio que ganó Joaquín Niemann tras coronarse en el LIV Golf de México y la cuantiosa suma que acumula este año

Joaquín Niemann. LIV Golf.

Joaquín Niemann continúa cosechando éxitos durante este 2025 y este fin de semana conquistó su tercer título del año en el LIV Golf de México, donde obtuvo un cuantioso premio económico.

Con este gran resultado, el golfista chileno se mantuvo en el primer lugar del ranking, en una liga en la que ya acumula cinco títulos.

Tras conseguir una nueva victoria en el circuito Joaquín Niemann embolsó un premio de $4 millones de dólares (3,7 mil millones de pesos chilenos). Este monto se suma a los 12 millones de dólares (11,2 mil millones de pesos chilenos) que ya había acumulado este año, debido a los otros títulos que logró en LIV Golf.

Además de este premio económico, el golfista también aseguró uno de los cupos que entrega la liga árabe para el US Open, el tercer major del año en el PGA Tour.

Bajo este contexto, Niemann expresó: “Mi equipo me pidió que me inscribiera para la clasificatoria y la seccional, y no me interesaba mucho, así que, sobre todo, estoy agradecido de no jugar 36 hoyos un lunes después de un torneo. Sí, estoy muy contento”.

Por otra parte, se refirió a su gran desempeño en LIV Golf, en donde se instaló en la historia como el máximo ganador del circuito junto con Brooks Koepka, con cinco títulos cada uno.

“Es especial estar a la altura de Brooks con más victorias. Apenas han pasado tres años desde que me uní a LIV, y siento que es un lugar especial ahora mismo para mí y que puedo convertirme en el más ganador de la liga. Sí, es algo que espero con ilusión y voy a trabajar duro para conseguirlo”, manifestó.

En este sentido, el chileno añadió: “Creo que está siendo la mejor temporada de mi carrera“.