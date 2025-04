Terremoto en Colo Colo: Aníbal Mosa dispara contra bloque Vial por denuncia que deja en jaque su continuidad en la presidencia

“No les interesa Colo Colo, el club no es su prioridad, su prioridad es sacar a Aníbal Mosa”, aseguró el timonel de ByN luego de que lo acusaran de adulterar los estados financieros del club.

Junta de accionistas de Colo Colo. Agencia Uno.

Un nuevo terremoto sacudió a Colo Colo este lunes cuando se iba a discutir la continuidad de Aníbal Mosa en la presidencia del club, la cual estaba bien encaminada luego de que el Club Social y Deportivo lo respaldara. Sin embargo, todo cambió luego de una jugada del bloque Vial, que terminó por postergar esta decisión y dejar en jaque al empresario sirio.

Esto tiene que ver con los estados financieros que presentó la dirigencia que lidera el puertomontino, los cuales se rechazaron en la junta de accionistas por poco más del 50%. Lo anterior, luego de una denuncia que realizó precisamente el bloque opositor.

Esta situación significa la apertura de una investigación por un período de 60 días para evaluar si las cifras son aprobadas o si nuevamente son rechazadas.

Esto último dejaría a Aníbal Mosa fuera de competencia, ya que si se rechaza otra vez el balance, el timonel de Colo Colo y los directores que hayan aprobado el estado financiero quedarían inhabilitados para continuar en sus respectivos cargos.

De esta forma, Mosa, que cuenta con el apoyo para seguir como presidente del Cacique, deberá esperar a la evaluación financiera del club.

Bajo este contexto, el empresario lanzó un descargo por la denuncia de adulteración de los estados financieros: “No hay mucha explicación, es un movimiento político que busca llevar incertidumbre, ensuciar la cancha. No les gustó que el CSYD me apoyara. Buscan ensuciar la cancha en situaciones que se deben enfrentar con unidad“. A lo que agregó: “Es una maniobra política y sucia que busca confundir al colocolino”.

“Hay accionistas que no asimilan que perdieron el poder y están colocando palos que complica esto, demuestran que no les interesa Colo Colo, que el club no es su prioridad, que su prioridad es sacar a Aníbal Mosa”, sentenció.

¿Cómo quedó integrado el directorio de Colo Colo?

Con respecto al directorio de Colo Colo, el bloque Mosa quedó compuesto por: Aníbal Mosa, Eduardo Loyola y Aziz Mosa. Por el lado de Vial, se encuentran Alfredo Stöhwing, Diego González, Ángel Maulén y Carlos Cortés.

En cuanto a los representantes del Club Social y Deportivo, Edison Marchant y Eduardo Ugarte, reemplazaron a Alejandro Droguett y Matías Camacho.