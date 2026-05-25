Nuevo informe de auditoría al Estado: montos llegarían a USD 9.200 millones y se ordenan investigaciones en cuatro organismos

Desde La Moneda dejaron en claro que “esto no implica necesariamente la existencia de fraude”.

AGENCIA UNO

El Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal del Gobierno de José Antonio Kast presentó su tercer informe sobre el funcionamiento y uso de recursos en el Estado entre 2022-2026.

Constanza Castillo, subsecretaria de la Secretaría General de Gobierno, precisó que se revisaron más de 900 mil registros a 500 organismos dependientes del gobierno central.

En esta línea, Castillo planteó que los montos involucrados llegarían a USD 9.200 millones, quien dejó en claro que “es importante señalar que esto no implica necesariamente existencia de fraude. Acá existen distintos tipos de situaciones. Errores, inconsistencia, mala gestión, debilidades estructurales de control, ineficiencias graves y en algunos casos específicos antecedentes que podrían eventualmente configurar irregularidades o incluso hechos de relevancia penal”.

El Ejecutivo puso especial énfasis en la postergación de pagos de 2025 a 2026, lo que llegó a USD 3.200 millones: “Esta postergación corresponde al nivel más alto detectado en los últimos traspasos presidenciales. El monto casi triplica lo traspasado en el gobierno de Michelle Bachelet a Sebastián Piñera y prácticamente duplica lo traspasado en el gobierno de Sebastián Piñera a Gabriel Boric”.

Es por esto que se ordenaron investigaciones particulares en cuatro reparticiones: Junaeb, Ministerio de Transportes, Ministerio de la Mujer y ANID.

“Tras dicha investigación y auditoría, si los antecedentes muestran señales significativas, también se oficiará a los respectivos servicios para que remitan los antecedentes a las instituciones competentes que correspondan, como la Contraloría General de la República, el Consejo de Defensa del Estado o el Ministerio Público”, precisó Constanza Castillo.