“Partir es morir un poco”: el sentido adiós de Máximo Pacheco a Codelco y Novandino Litio

El saliente mandamás de Codelco dejó en claro que “el país debería estar siempre primero, pero veo que no todos lo entienden así. Para algunos la reducida bandería política vale más que el interés nacional”.

AGENCIA UNO

Máximo Pacheco vivió su última jornada como presidente del directorio de Codelco, a lo que se sumó su renuncia a NovAndino Litio, la empresa conjunta de la cuprífera y SQM, con sentidas palabras a sus detractores.

En su adiós de Codelco, Pacheco presentó un video para despedirse, indicando que “hoy me invade una emoción muy profunda”, agregando que “partir es morir un poco”, haciendo alusión al poeta francés Edmond Haraucourt.

Tras esto y ante los llamados de Republicanos a dejar su puesto en NovAndino, el ejecutivo envió su renuncia a Bernardo Fontaine, nuevo presidente de la estatal.

“He seguido atentamente, en estas últimas semanas, la ofensiva que han llevado algunos sectores para demandar mi renuncia al cargo de director en NovAndino Litio. Me asombra profundamente que lo que debería ser una actividad profesional imaginada en beneficio de la nación se transforme, por cuestiones puramente partidistas, en un campo de disputa miope y pequeño”, indicó Máximo Pacheco.

En esta línea, el saliente mandamás de Codelco dejó en claro que “el país debería estar siempre primero, pero veo que no todos lo entienden así. Para algunos la reducida bandería política vale más que el interés nacional. Y como no quiero motivar una odiosa controversia, por el bien del país, de nuestro querido Codelco y de todo el valor que representa la magnífica empresa que hemos creado, he decidido presentarle mi renuncia indeclinable al cargo de Director de Nova Andino Litio SpA“.

“Como sucede siempre a quienes ocupan estas posiciones para avanzar e innovar y no simplemente administrar, mi desempeño ha sido objeto de controversias y está abierto a la evaluación pública; pero como señalé en la Junta de Accionistas del pasado 20 de abril, tomamos a Codelco en una situación difícil, y hoy lo dejamos más fuerte, más robusto y con un horizonte que es mejor”, recalcó Pacheco.