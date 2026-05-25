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Fuerte sismo se percibe en el norte del país: SHOA descarta tsunami

Otros temblores de menor envergadura han sucedido al primero, según reporta el Centro Sismológico Nacional.

Foto del editor Paz Rubio
Paz Rubio

Un movimiento telúrico, de intensidad fuerte, alcanzó a ser percibido en la tarde de este lunes por los habitantes de la zona norte del país.

Según el Centro Sismológico Nacional, el sismo fue de magnitud 6.9 en la escala de Richter y ocurrió a las 17:52 horas. Su epicentro se situó a 20 kilómetros al noreste de Calama, Región de Antofagasta. La profundidad, en tanto, fue de 114 kilómetros.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres reportó que tras un análisis, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) determinó que el sismo no reunió las características necesarias para generar un tsunami en las costas chilenas.

En los minutos siguientes, una seguidilla de temblores de menor envergadura se han sucedido al noreste y este de Calama. En ninguno de los casos han superado la magnitud de 4.3.

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Daniel Lillo