El regreso de Cristian Aubert y la novedad de Aldo Marín en Azul Azul: quiénes son los nuevos nombres del directorio

Cristian Aubert y Aldo Marín son parte del directorio de Azul Azul

La alta cúpula de la Universidad de Chile se está moviendo. Luego de publicarse la memoria anual de Azul Azul, donde se evidenciaban los sueldos de Michael Clark y Cecilia Pérez, la concesionaria ahora hace noticia al integrar a dos personas a su directorio: Aldo Marín, reconocido hincha del club, y Cristian Aubert, marcando así su regreso.

Marín y Aubert ingresarán con el respaldo de Michael Clark en medio de la junta ordinaria de accionistas 2025.

Aubert estuvo desde el 2007 hasta el 2022 en Azul Azul. En su primer año asumió como gerente general, bajo la presidencia de Federico Valdés, y se mantuvo en aquel cargo hasta 2014. A partir de ahí pasó a ser director ejecutivo hasta julio de 2015, donde nuevamente retornó a su posición original. En 2022 anunció su retiro de la concesionaria, aludiendo a motivos personales.

“Han sido más de 10 años de mi vida, en los que desde distintos cargos y posiciones, he dedicado mi tiempo y capacidades para desarrollar de la mejor forma a nuestro club. Obviamente no es fácil esta decisión, por todo lo que he vivido en esta hermosa institución”, dijo cuando partió del club.

Durante su paso, la U sumó ocho títulos: cinco Torneos Nacionales, dos Copa Chile, una Supercopa de Chile y la Copa Sudamericana de 2011. En medio de ese período los azules alcanzaron dos veces las semifinales de Copa Libertadores, en el 2010 y 2012.

Por su parte, la inclusión de Aldo Marín fue la decisión más inesperada de la junta de accionistas. Gran parte del reconocimiento que tiene lo ganó a través de X, donde la descripción de su cuenta indica que es director de La U Radio, sitio web que no publica un artículo desde 2021.

“Ayer (25 de abril) estuve con Osvaldo (González, defensor histórico de los azules). Está en Santiago para el partido con Recoleta. Analizamos los partidos que jugó la U en la Libertadores, lo que viene, las posibilidades y los rendimientos de los jugadores. Gran conversación y me impresiona que sigue estando tan pendiente del club como siempre”, publicó Marín hace solo algunos días.

Por otro lado, quienes también reaparecieron para el directorio de Azul Azul son Daniel y Eduardo Schapira, padre e hijo, lo que adelantaría la salida de Paola Davanzo y Juan Pablo Pavez como directores.