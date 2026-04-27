“No tiene eufemismos”: ex ministro de Educación critica anuncio de “descontinuar” programas clave

La controversia surgió tras un oficio de la Dirección de Presupuestos que proponía “descontinuar” 142 programas públicos, generando preocupación en el sector educativo.

AGENCIA UNO.

El ex ministro de Educación, Nicolás Cataldo, cuestionó duramente la forma en que el Ministerio de Hacienda comunicó el oficio que recomendaba “descontinuar” 142 programas del gobierno central, calificando el proceso como una “comunicación desprolija” y advirtiendo que la controversia generada era completamente previsible.

La polémica surgió luego de que la Dirección de Presupuestos (Dipres) emitiera un documento en el marco de la formulación presupuestaria, lo que encendió alertas en distintos sectores, especialmente en educación. Incluso, el subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dipres, José Ignacio Llodrá, reconoció errores en la manera en que se comunicó el contenido del oficio.

En entrevista con CNN, Cataldo afirmó que el uso del término “descontinuar” generó una interpretación directa y preocupante. “Que se iba a terminar. Eso es lo que se entiende de la lectura directa. No tiene eufemismos”, sostuvo.

El ex secretario de Estado también planteó dudas sobre el impacto que podrían tener estos eventuales recortes en el presupuesto del Ministerio de Educación. “Aquí surgen varias dudas. La primera es si es posible sostener un impacto global tan potente”, señaló, advirtiendo que el ajuste podría superar los $4 billones en una cartera que bordea los $17 billones.

Uno de los principales focos de preocupación es el futuro del Programa de Alimentación Escolar, gestionado por la Junaeb. Cataldo destacó su relevancia histórica y social, indicando que “la duda es sobre qué lo vamos a reemplazar”, en caso de que se realicen cambios.

Asimismo, expresó inquietud por la posible eliminación del Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE), iniciativa clave para estudiantes vulnerables. Según el ex ministro, estas medidas podrían afectar políticas públicas fundamentales y con reconocimiento internacional.

Finalmente, Cataldo apuntó directamente al manejo comunicacional del Ministerio de Hacienda, encabezado por Jorge Quiroz, señalando que “hay una comunicación desprolija, sin considerar las consecuencias que esto podría tener”.