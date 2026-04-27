Junaeb descarta recorte de Plan Nacional de Alimentación en colegios: “No arriesga su continuidad”

El director nacional de Junaeb se reunió con diversas agrupaciones gremiales que reúnen a las manipuladoras de alimentos para aclarar la situación, actividad en la que participaron 12 federaciones.

AGENCIA UNO

Fernando Peña, director nacional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), salió al paso del informe del Ministerio de Hacienda que recomendaba recortar los recursos del Plan Nacional de Alimentación Escolar (PAE) en colegios y liceos del país.

Al respecto, Peña indicó que “los alumnos beneficiarios del PAE seguirán recibiendo su alimentación de forma normal, sin interrupciones”.

Esto, luego que la controversia desatada por el oficio de Hacienda provocara la inmediata reacción de la oposición y del propio oficialismo, dejando ver su rechazo por la propuesta surgida de la Dirección de Presupuesto.

Ante esto, el director nacional de Junaeb se reunió con diversas agrupaciones gremiales que reúnen a las manipuladoras de alimentos para aclarar la situación, actividad en la que participaron 12 federaciones.

El jefe del servicio sostuvo que “este programa no arriesga su continuidad”, y destacó que “beneficia a casi un millón 600 mil estudiantes a diario, entregando casi cuatro millones de raciones en todo el país”.

Sobre la labor de las manipuladoras de alimentos, Fernando Peña recalcó que en la cita “aprovechamos también para conversar sobre las oportunidades de mejora en la alimentación escolar, con el objetivo de seguir trabajando juntos, día a día, por un servicio más eficiente, de mayor calidad y que responda mejor a las necesidades de nuestras escuelas”.