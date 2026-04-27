El ruso que quiere tener 200 mil scooters eléctricos y ser líder en micro movilidad en Chile

Se trata de la firma nacida de Kazajistán JET. Hoy opera en siete comunas de Santiago y tiene 200 mil usuarios.

Todo partió lejos de Santiago, específicamente en Kazajistán. Allí, el joven ruso Ilia Timakhovskiy comenzó un emprendimiento que con el tiempo se transformaría en una empresa relevante de la micromovilidad. Hoy, ese crecimiento lo impulsa con fuerza por América Latina. Se trata de JET, la empresa de scooters eléctricos que llegó a Chile el año pasado decidida a ganar terreno en un mercado en expansión en Santiago.

La compañía aterrizó a mediados de 2025 en la Región Metropolitana. ¿Por qué Chile? En conversación con EL DÍNAMO, Timakhovskiy explica que todo comenzó hace cinco años en Almaty, la principal ciudad de Kazajistán. “Ahí nos dimos cuenta de que el modelo funciona y puede ser beneficioso y popular en ciudades con alto tráfico”, señala. Santiago encaja en ese perfil: solo el Metro moviliza cerca de 2 millones de personas al día.

Expansión internacional

Antes de llegar a América Latina, la empresa se expandió por mercados de Asia y Eurasia como Georgia, Armenia, Mongolia y Uzbekistán. Pero en 2023 el foco cambió. “En octubre de 2023 entramos al mercado de Brasil. Hoy somos un actor relevante”, afirma. En ese país, JET ha crecido con rapidez y ya alcanza cerca del 85% del mercado de micromovilidad.

El éxito le valió a Timakhovskiy ser reconocido por Forbes Rusia como uno de los líderes menores de 30 años. Y el crecimiento no se detiene. “No planeamos parar aquí. Cada año abrimos uno o dos nuevos mercados. En cinco años hemos entrado a ocho países, y vendrán muchos más”, aseguró.

Apuesta por Chile

En Santiago, JET ya opera con cerca de 2.500 scooters y ve condiciones favorables para expandirse: infraestructura, niveles de ingreso y una alta movilidad laboral. El negocio, afirma, ya es rentable en el país. El siguiente paso será incorporar arriendo de bicicletas y motocicletas eléctricas.

En materia de seguridad, la aplicación permite limitar la velocidad fuera de zonas habilitadas. Además, aseguran que en Chile el robo de scooters ha sido menor que en otros mercados donde operan, en parte porque los dispositivos pierden funcionalidad y sus piezas no pueden reutilizarse fácilmente.

“En Chile planeamos invertir entre US$ 5 millones y US$ 7 millones este año, y el próximo esa cifra podría aumentar hasta US$ 10 millones para ampliar la cobertura”, detalló a EL DÍNAMO. Actualmente, la empresa cuenta con unos 200 mil usuarios en el país.

Metas ambiciosas

Los objetivos de la compañía son altos. En Brasil, JET está presente en 48 ciudades y opera una flota cercana a los 40 mil scooters, con la meta de superar los 200 mil en los próximos años. En ese mercado, además, superaron los US$ 35 millones en ingresos en 2025.

En Chile, en tanto, la operación comenzó en Huechuraba y hoy se extiende a comunas como Las Condes, La Florida, San Miguel, Buin y Paine. A nivel global, la empresa ya está presente en ocho países y continúa acelerando su expansión.