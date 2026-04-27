Pamela Jiles apunta a gestión de Mara Sedini: “Se ha vuelto un problema para el Gobierno”

“Cuando una ministra que además hace la vocería se transforma en un meme para la ciudadanía, esa es una situación que tiene un problema imposible de contrarrestar”, sentenció la legisladora.

AGENCIA UNO

La diputada Pamela Jiles (PDG) realizó un crudo análisis de la gestión de Mara Sedini como ministra secretaria general de Gobierno (Segegob) y apuntó que su permanencia en el Gabinete se volvió “un problema” para el Ejecutivo.

En entrevista con radio Infinita, la parlamentaria expresó sus dudas sobre su capacidad para ser vocera y aseveró que esto ahondará su caída en la percepción de la ciudadanía.

“Yo creo que el problema de Mara Sedini no es el cuero de chancho, rinoceronte, de lo que sea. Yo creo que el tema tiene que ver con la capacidad o no para desempeñar un determinado cargo y, básicamente, en la percepción del mundo popular, de la ciudadanía, respecto de cómo se ejerce ese cargo”, argumentó Jiles.

En esta línea, la diputada del PDG recordó cuando aconsejó a Sedini repetir lo que mostró en Sin Filtros como una forma de mejorar la mirada que tenía la población de ella, pero no fue escuchada.

“Yo intenté lanzarle un salvavidas que no fuera de plomo, en el momento que me pareció adecuado y determinante, y tengo que decir que tengo la impresión de que ella no leyó el tuit, no acogió el salvavidas, y que todo lo que ha hecho desde entonces hasta ahora es peor”, indicó Pamela Jiles.

En este sentido, Jiles aseveró que la permanencia de Mara Sedini en el Gabinete responde más a la imposibilidad de José Antonio Kast de poder concretar un cambio de ministros más amplio, que a una señal de apoyo de La Moneda.

“Tiene, por un lado, la suerte y por otro la pesadilla de que sabe que está ahí solo porque el Gobierno no puede hacer un cambio de gabinete en este momento, y que se va a mantener ahí haciéndolo pésimo todos los días solamente por eso”, indicó la diputada del PDG.

Junto con ello, Pamela Jiles fue tajante: “Yo creo que Mara Sedini se ha vuelto un problema para el Gobierno. No el Gobierno, la realidad política ha sido un problema para Mara”.

“Cuando una ministra que además hace la vocería se transforma en un meme para la ciudadanía, esa es una situación que tiene un problema imposible de contrarrestar”, sentenció la legisladora.