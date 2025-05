Quién es Aldo Marín: el nuevo director de Azul Azul amigo de Victoriano Cerda

Quién es Aldo Marín, el nuevo miembro del directorio de Azul Azul

Aldo Marín (51) vive sus primeros días como nuevo director de Azul Azul, luego de generar sorpresa por su nombramiento en la junta anual de accionistas de la concesionaria. Creador de un medio partidario del Romántico Viajero -La U Radio-, llegó a ocupar uno de los asientos que quedaron libres tras las renuncias de Carlos Larraín y Andrés Segu Undurraga, tras los líos financieros de Sartor.

“Yo a Aldo Marín lo conozco, creo que efectivamente es una persona que viene de otra industria, viene desde el periodismo, del activismo por la U que me parece loable. Pero cuando no tienes una preparación técnica en un directorio lo que vas a ser es un yes, man. Es unirse a los votos, simplemente eso“, dijo Rodrigo Goldberg, ex jugador y ex director deportivo de la U, en Radio Cooperativa cuando ingresó al directorio.

Marín obtuvo reconocimiento gracias a las redes sociales, específicamente en X (ex Twitter), donde amasó más de 22 mil seguidores subiendo y comentando la actualidad del conjunto laico, práctica que continúa haciendo desde su ingreso a la alta cúpula azul. Sin embargo, ahí ha tenido diversas críticas entre hinchas y periodistas que han recriminado su ascenso al club como por sus diversas posturas.

El declarado fan de Johnny Herrera utilizó su propia cuenta para aclarar que si bien es amigo de la vicepresidenta de la concesionaria estudiantil, Cecilia Pérez, no tiene vínculo alguno con Fernando Felicevich, otra figura a la que lo asociaban usuarios de la plataforma y que frecuentemente es ligado por la prensa a operar secretamente dentro de Universidad de Chile.

“Yo no tengo ninguna cercanía con FF, es más, siempre he criticado sus formas. Pero dicen que es el dueño de la U y no he visto ninguna prueba de ello. Lo mismo con Victoriano Cerda. Entonces, es como una caricatura de la situación. Si son los dueños, hagan las denuncias y que paguen“, posteó en 2022.

Su vínculo con Victoriano Cerda y Huachipato

Aldo Marín es también dueño de la empresa Consorcio Chile, vinculada en algún momento como patrocinadora de Huachipato, donde uno de los temas más sensibles es la relación que tiene con una de las figuras que ha acechado a la U y su presunta propiedad desde las sombras: Victoriano Cerda, con quien se le ha visto constantemente en las tribunas.

“Si tú me preguntas por Victoriano Cerda, él es mi amigo, pero yo tengo amigos en todo tipo de ámbitos. Soy amigo de muchas otras personas”, dijo Marín en conversación con La Magia Azul, otro medio partidario.

En esa línea, el nuevo miembro del directorio de Azul Azul indicó que habló con Cerda previamente y que “él no quería que yo viniera a la U, porque sabía de mi exposición, sabía de lo que se está moviendo. Estos días leí a alguien por ahí: Hay que ser valiente para meterse en esto. Así que en eso estamos”.

Finalmente se refirió sobre sus vínculos comerciales con los acereros .”Yo auspicié a Huachipato por la Copa Libertadores y cuando termino su paso, su torneo, yo me salí de ahí. Buscamos varias alternativa como empresa para meternos al fútbol y fue la más factible y la otra que tenía era de la Primera B. Ese fue el vínculo que hice con Huachipato”.