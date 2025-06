La formación de Argentina para enfrentar a Chile en Eliminatorias: “No tenemos la necesidad de ganar”

La Selección Argentina ya trabaja bajo las órdenes de Lionel Scaloni para visitar a Chile por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, donde probará una formación con varias sorpresas.

El vigente campeón del mundo ya está clasificada al Mundial de Norteamérica y para este duelo contará con el regreso de Lionel Messi tras siete meses de ausencia.

Por su parte, La Roja llega a este compromiso con la urgencia de ganar para seguir en carrera por el repechaje. De momento, los dirigidos por Ricardo Gareca se ubican en la última posición de la tabla de las Clasificatorias con solo 10 puntos.

Bajo este contexto, el DT de Argentina, Lionel Scaloni manifestó que este encuentro le servirá para probar variantes en su alineación, considerando la baja de varios jugadores para esta doble fecha.

La formación de Argentina para enfrentar a Chile en Eliminatorias

“Hay muchas bajas, sobre todo en el centro del campo. Decidiremos el equipo en el entrenamiento de pelota parada y por eso no tengo 100% confirmado el once. Le daremos la oportunidad a algún chico que no suele tener la chance de jugar. Si bien siempre el resultado es importante, no tenemos la necesidad de ganar y eso nos permite probar, por eso va a haber varios cambios“, sostuvo.

“Los candidatos a meterse en esa zona son Giuliano Simeone para hacer la banda derecha, Exequiel Palacios para acompañar a De Paul por el centro y Thiago Almada partiendo desde la izquierda“, adelantó el adiestrador trasandino. Aunque no descarta que Nicolás Paz pueda integrar el mediocampo.

Con respecto al ataque, no habrían mayores dudas, ya que este lo conformarían Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Considerando lo anterior, Argentina se mediría contra Chile con una formación compuesta por: Emiliano Martínez en el arco; Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi y Nicolás Tagliafico en defensa; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul y Exequiel Palacios en el mediocampo; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez en delantera.

Este crucial duelo se disputará este jueves 5 de junio a partir de las 21:00 horas en el Estadio Nacional.