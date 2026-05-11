“No más violencia”: Kast cuestiona la supuesta estrategia del Partido Comunista

El mandatario usó su cuenta en X para responder a los dichos de la diputada comunista Lorena Pizarro, quien llamó a la ciudadanía a movilizarse.

El presidente José Antonio Kast afirmó este lunes que el Partido Comunista está implementando una estrategia a través de la cual “busca agitar las calles y frenar los avances“.

A través de su cuenta en X, el mandatario se refirió a lo manifestado en la víspera por la diputada comunista Lorena Pizarro, quien llamó a la ciudadanía a movilizarse.

“Hay que organizarse, hay que movilizarse, porque hay una lógica que se instaló después del 90, que se cree que el Congreso resuelve todo. No, si nosotros tenemos las graderías allá afuera del Congreso, la gente protestando por sus derechos, no son beneficios, son derechos, otro gallo canta, porque es la gente demandando”, planteó la parlamentaria en la entrevista que le concedió a la radio Nuevo Mundo.

“Nosotros no vamos a poder revertir lo que quiere hacer el Ejecutivo, este gobierno de extrema derecha, si no se organiza el pueblo, si no está el pueblo exigiendo que estos retrocesos criminales se detengan“, añadió Pizarro.

Qué dijo Kast sobre la estrategia del Partido Comunista

Al referirse a los dichos de la diputada opositora, el presidente Kast primero recordó que “durante cuatro años, el Partido Comunista fue parte del gobierno y ocupó tranquilamente La Moneda”.

“Hoy, luego de ser derrotado en las urnas, busca agitar las calles y frenar los avances que democráticamente impulsan el Gobierno y el Congreso“, añadió a continuación.

En la parte final de su mensaje, el jefe de Estado sostuvo que “los chilenos quieren soluciones, no más violencia“.

Los dichos de Pizarro y la respuesta de Kast se enmarcan en la discusión legislativa de la megarreforma que presentó el Gobierno en el Congreso.