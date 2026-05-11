Las diligencias que ordenó la Fiscalía de Valparaíso tras el ataque al diputado Javier Olivares

Desde el Ministerio Público se confirmó que el hecho le provocó al parlamentario y a uno de sus asesores lesiones de carácter leve.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La Fiscalía de Valparaíso inició una indagatoria para aclarar las circunstancias y quiénes tomaron parte en la agresión que sufrió el diputado Javier Olivares (Partido de la Gente) la madrugada del domingo.

De acuerdo con lo confirmado por la fiscal de turno regional de Instrucción y Flagrancia, Daniela Quevedo, la denuncia se presentó a las 00:25 horas, a raíz del ataque que recibió el legislador mientras participaba en la celebración de un club deportivo en Olmué.

La misma persecutora detalló a la vez que el hecho le provocó al parlamentario y a uno de sus asesores lesiones de carácter leve.

Cómo fue la agresión al diputado Javier Olivares

La versión entregada por el parlamentario indica que estaba bailando junto a su abogada y acompañado por un asesor cuando fue atacado por un sujeto desconocido.

En esa primera agresión, el diputado Javier Olivares habría recibido un golpe de puño en la cara, tras lo cual se lo llevó a las afueras del recinto.

No obstante, el atacante lo siguió y, junto a otro individuo, lo interceptó nuevamente, tras lo cual lo empujaron y botaron al suelo, donde lo volvieron a golpear.

Además del legislador, la agresión también afectó a su asesor, cuando intentó detener el ataque de los sujetos.

La Fiscalía instruyó que se trasladara a Olivares y su asesor hasta un centro asistencial para constatar lesiones.

Posteriormente, ordenó que se les tomaran declaraciones tanto a ellos como a posibles testigos, con el propósito de individualizar a los agresores.

Hasta ñlas primeras horas de este lunes no se han informado detenidos, mientras las diligencias continúan tanto por parte del Ministerio Público como de Carabineros.

Desde el entorno del diputado se afirmó que el ataque tuvo una motivación política y, según la denuncia, antes de golpearlo el agresor gritó: “La izquierda siempre vive”.

Además, anunció que se decidió presentar acciones legales “contra todos los responsables de estos hechos graves contra un parlamentario en ejercicio“.