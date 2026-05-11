VIDEO – Confirman que Nelson Acosta está internado en clínica de Santiago tras presentar complicaciones en su salud

Su hija, Silvana Acosta, dijo que se decidió el traslado del ex entrenador de La Roja siguiendo la voluntad que había expresado sobre sus cuidados médicos.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El ex entrenador de la Selección Nacional en Francia’98, Nelson Acosta, se encuentra internado en una clínica de Santiago, siguiendo la voluntad que manifestó en su momento respecto de los cuidados médicos que deseaba recibir.

Así lo confirmó su hija, Silvana Acosta, quien empleó las redes sociales para actualizar el estado de salud de su progenitor.

De acuerdo con lo manifestado por la mujer, se decidió el traslado de su padre a la clínica capitalina, luego de que presentara complicaciones en su salud.

Cuál es la clínica en la que está internado Nelson Acosta

A través de un registro audiovisual, la hija de Nelson Acosta agradeció las muestras de cariño hacia su padre. “Muchas gracias a todos por su ayuda, buenas vibras y deseos para que papá se recupere, esté tranquilo y confortado“, manifestó.

Luego confirmó que “mi papá efectivamente está hospitalizado. Tal como vengo advirtiendo a los tribunales hace varios meses, las enfermedades que se han ido agregando, complejizando la patología de base que tiene, hacen que cada cierto tiempo se descompense y necesite atención“.

Dijo también que dicha medida se adoptó con el propósito de respetar la voluntad que manifestó el ex entrenador respecto de sus cuidados médicos.

En esa línea, sostuvo que “él fue precavido, se organizó y pactó con su Isapre un plan en el cual tenía 100% de cobertura en la Clínica Alemana“.

“Era la atención que a él le gustaba, entonces quiero cumplir con ese deseo y continuar con lo que él estaba acostumbrado, que es atenderse en la Clínica Alemana, donde tiene todo garantizado“, detalló a continuación.

Finalmente, Silvana Acosta llamó a quienes están preocupados por la salud de su padre a que “me ayuden con sus rezos o buenos deseos para que papá mejore lo antes posible“.