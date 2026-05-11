Decretan segunda Alerta Ambiental consecutiva en la RM: qué patentes no pueden circular este lunes

La decisión busca proteger la salud de los habitantes de la región.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana decretó Alerta Ambiental para este lunes 11 de mayo, en la segunda medida del mismo tipo de manera consecutiva.

De acuerdo con lo que explicó la autoridad regional, la decisión busca proteger la salud de los habitantes de la región.

A través de un comunicado, la delegación precisó que la medida se adoptó debido a “las malas condiciones de ventilación registradas desde la noche del sábado en la cuenca, y a una mayor actividad antrópica”.

Por su parte, la Dirección Meteorológica de Chile anunció que para esta jornada “se prevé circulación ciclónica en superficie y dorsal en altura”, y pronosticó temperaturas de 4°C la mínima y 27°C la máxima.

Las prohibiciones por la Alerta Ambiental y las patentes con restricción

A raíz de esta nueva Alerta Ambiental en la RM, la autoridad recordó que está absolutamente prohibido prender calefactores a leña y derivados de madera (excepto pellets) en toda la región.

En esa línea, confirmó que la fiscalizaciones destinadas a comprobar que se cumpla la medida estarán a cargo de Carabineros y funcionarios de la Seremi de Salud y los municipios.

Además, tampoco se pueden realizar quemas agrícolas, disposición que está vigente desde el 1 de marzo hasta el 31 de octubre.

De igual forma, se llamó a la población a no realizar actividades físicas intensas al aire libre, “particularmente durante las horas de mayor contaminación”.

También es importante recordar que este lunes 11 de marzo la restricción vehicular para los automóviles, station wagons y similares con sello verde, que regirá entre las 07:30 y las 21:00 horas y afecta a las patentes terminadas en 8 y 9.

En tanto, para aquellos vehículos sin sello verde, la restricción afecta a los que tienen sus patentes fonalizadas en los números 6, 7, 8 y 9.

Dentro del anillo Américo Vespucio, estos vehículos tienen prohibición absoluta para circular, cualquiera sea el último dígito de la placa patente.