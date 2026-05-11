“Un payaso patético” y “recibió lo que merecía”: Carmen Hertz justifica agresión a diputado Javier Olivares

La ex diputada del PC reaccionó al ataque que sufrió Javier Olivares, quien habría recibido un golpe de puño y otras agresiones cuando estaba en el suelo.

La ex diputada del Partido Comunista (PC), Carmen Hertz, abordó la agresión que sufrió el parlamentario del Partido de la Gente (PDG), Javier Olivares, durante una actividad de un club deportivo en Olmué, Región de Valparaíso.

A través de su cuenta de X, la abogada expresó que Olivares había “recibido lo que merecía” tras ser víctima de un golpe de puño en su rostro y otras agresiones cuando estaba en el piso.

“Un payaso patético y cobarde, Javier Olivares que hace apología de un criminal ladrón como Pinochet, que agravia a las víctimas del exterminio y a una sociedad que fue oprimida, ahora llora y se victimiza porque recibió lo que merecía”, sostuvo Hertz.

Un payaso patético y cobarde, @JavierOlivares que hace apología de un criminal y ladrón como Pinochet, que agravia a las víctimas del exterminio y a una sociedad que fue oprimida, ahora llora y se victimiza porque recibió lo que merecía, https://t.co/3D90lWsJqm — Carmen Hertz (@carmen_hertz) May 11, 2026

Recientemente, el diputado protagonizó una polémica debido a que asistió al Congreso Nacional con una capa prusiana similar a las que usaba el dictador Augusto Pinochet.

En este marco, fue increpado por la parlamentaria Lorena Pizarro (PC), quien lo acusó de gritar “viva mi general” ante ella.

Todo lo que se sabe sobre la agresión a Javier Olivares

La Fiscalía de Valparaíso inició una indagatoria para aclarar las circunstancias y quiénes tomaron parte en la agresión que sufrió Javier Olivares durante la madrugada del domingo.

La denuncia se presentó a las 00:25 horas, a raíz del ataque que recibió el legislador mientras participaba en la celebración de un club deportivo en Olmué.

“Fue cobardemente agredido por la espalda por un jugador del club deportivo, quien le propinó un golpe de puño en el rostro mientras gritó: La izquierda siempre vive”, detallaron desde el equipo de Olivares.

Posteriormente, el atacante junto con otro individuo habrían huido del lugar, no sin antes golpearle la cara y patear “reiteradamente” al asesor que lo acompañaba.

Tras los golpes, el diputado y su asesor fueron trasladados hasta un centro de salud, donde constataron que sufrieron lesiones de carácter leve.