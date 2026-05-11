El dardo de Guillermo Ramírez (UDI) a la oposición: “Empiezan a parecerse a la que tuvo el presidente Piñera”

A dos meses del debut del Gobierno de José Antonio Kast, y por consiguiente de la respectiva oposición, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, hizo una crítica a esta última fuerza.

En conversación con radio Duna, el diputado gremialista advirtió que “demasiado temprano estamos cerca de una oposición que empieza a parecerse cada vez más a la que tuvo el presidente Piñera. Digo esto con tristeza porque oí a muchos parlamentarios de izquierda hacer un mea culpa después, muchos de ellos arrepentidos de haber votado una acusación constitucional contra él”.

“Esa fue una oposición antipatriota, porque no pusieron a Chile por delante, pusieron primero el objetivo de hacerle daño al gobierno del presidente Piñera. Lo que hacían era votar en contra proyectos que eran buenos para Chile, para no darle un triunfo. Muchos en materia de seguridad los votaron en contra y luego cuando los presentó el presidente Boric los votaban a favor. Ahora hemos visto algo parecido”, añadió.

Tampoco hizo diferencias entre los bloques que integran la oposición: “A estas alturas no tengo muy claro si es que puedo poner a todo el Socialismo Democrático en un mismo paquete, he visto en ellos poca disposición al diálogo y creo que el Partido de la Gente ha aprovechado bien su oportunidad”.

Asimismo, Ramírez desdramatizó la advertencia de ese sector de inundar el debate de la megarreforma del Gobierno con indicaciones. “Vamos a ver si llega el tsunami, pero llegue o no llegue, el itinerario está claro”.

Por otra parte, al hacer un balance de los dos meses del Gobierno si bien reconoció que hay “cosas por afinar”, aseguró que “los ministros están trabajando bien” y resaltó especialmente la figura del ministro de Hacienda. “Que el ministro Quiroz lo haya tenido listo en marzo (el proyecto de reconstrucción) para poder presentarlo en abril, es un acierto que le va a traer a este Gobierno enormes réditos en materia económica”.