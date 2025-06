Bielsa se molesta con equipo tras documental de periodista discapacitado: “No me presto a la gente que te acompaña”

Marcelo Bielsa volvió a los triunfos en Uruguay luego de derrotar 2-0 a Venezuela, sin embargo, en la conferencia de prensa posterior el Loco tuvo un tenso momento luego de que una persona presentara a un periodista que iba a realizar una pregunta para un documental en el que estaba trabajando. La reacción del entrenador daba cuenta de un conflicto que se venía arrastrando hace un tiempo.

“Sé que vos lo conocés muy bien, pero Carlos Bonelli es un periodista que vive con múltiples discapacidades producto de un accidente. Él vino de España a verte porque está grabando un documental sobre su vida“, dijo el primer interlocutor. Bielsa rápidamente apagó aquella posibilidad: “Hablemos del partido, no tiene nada que ver ese tema“.

Bonelli es un periodista argentino que sufrió en 1996 heridas que lo mantuvieron en coma y que le dejaron secuelas neurológicas. El comunicador, con pasado en medios trasandinos como Clarín, La Razón y El Gráfico, tomó el micrófono e intentó dialogar con Bielsa, quien tuvo que medir sus palabras entre el respeto que dijo sentir por Bonelli y el desprecio con quienes graba el documental. “Me extraña que me preguntes si te conozco“, espetó el entrenador.

A partir de ahí, Bielsa tomó la palabra frente a todas las cámaras que lo apuntaban: “No tenemos nada qué hablar, no me presto a la insistencia intolerable de la gente que te acompaña. Para mí seguís siendo un grande. Te acompaña gente que no tiene el mismo sentido de la integridad que aprendí a respetar en vos y lamento tener que hacer esta conversación pública”.

“Mi afecto, mi respeto, mi consideración para vos siempre será de la misma manera. Tu nombre lo utilizaron gente de una manera tan insistente y burda que me pareció que la única manera que debía respetarte era ignorando el sentido comercial avasallante de la gente que te acompaña“, cerró el Loco.

Tras la conferencia, Bielsa se acercó a Bonelli personalmente para dar explicaciones de manera más privada: “Lo que te digo es que no participo en el proyecto. No participo. Mi admiración y mi respeto hacia vos te lo voy a manifestar yéndote a ver personalmente”.

El largometraje de Carlos Bonelli narrará su historia de superación y se titula Cerebro de Fútbol. El proyecto ya cuenta con una entrevista exclusiva del periodista a Pep Guardiola.