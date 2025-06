Jaula Bahamondes cae ante Fiziev en la UFC a pesar de dar una gran pelea: se llevará millonario monto

Ignacio Jaula Bahamondes (27 años) , cayó por decisión unánime ante el azerí Rafael Fiziev (11°), en la pelea co-estelar, a pesar de dar un gran combate que lo podría haber metido en el top 10 de la categoría del peso ligero de la UFC.

Al ritmo de Juan Luis Guerra, como es su costumbre, el luchador nacional entró al octágono con gran energía a pesar de tener al público en contra. Ya en el combate, ambos peleadores utilizaron kicks como técnica para enfrentar al otro en el primer asalto. Mientras que Fiziev trabajó constantemente los movimientos, Bahamondes apostó a ir cambiando la guardia. Al cierre del round, el Jaula sumó 13 golpes significativos, mientras que el local registró 11.

Para el segundo asalto, el azerí impuso su jerarquía y comenzó a quedarse con la pelea. Un duro codo y su habilidad para esquivar las patadas giratorias del chileno inclinaron la balanza a favor de él. De hecho, logró bajar al Jaula Bahamondes en dos oportunidades, mientras que el oriundo de Santiago intentaba sin éxito realizar una guillotina.

A pesar de que la Jaula logró conectar ganchos sobre Fiziev en el tercer y último round, el azerí volvió a derribarlo, terminando el combate con una serie de golpes desde el piso al peleador nacional.

Tras la digna batalla de Bahamondes, el historial ahora del nacional es de 23 combates en MMA en total, con 17 victorias (11 KO) y seis derrotas.

El millonario monto que se lleva Ignacio Jaula Bahamondes

Más allá de la derrota, la que lo privó de llevarse el bono por victoria, el artista marcial nacional se adjudicó una importante suma de dinero gracias a su presencia en la co-estelar de UFC Bakú.

De manera desglosada, Bahamondes sumará US $85.000 por el show, además de US $10. 000 por patrocinios, lo que da un total de US $95.000. En pesos chilenos, dicho monto ronda los 90 millones de pesos.