“La oferta fue media ridícula”: retorno de Eduardo Vargas a la U de Chile se diluye y vuelve a Uruguay

Todo parecía indicar que Eduardo Vargas concretaría su retorno a la U de Chile. Sin embargo, con el paso de los días esta opción se ha ido diluyendo y cada vez se aleja más de los Azules.

Así lo dieron a conocer desde Uruguay, donde Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, confirmó que el delantero chileno volverá a los entrenamientos del equipo charrúa mientras se define su futuro, luego de pasar la última semana en Chile, sitio en el cual no pudo negociar su llegada a La U.

“El ciclo de Eduardo Vargas en Nacional está cerrado. Eduardo vuelve porque no llegó a un arreglo con la U de Chile. La oferta que le hicieron no colmó las expectativas y nos pidió volver. En realidad, él ya tenía cosas acá, pero nos pidió para volver, entrenar y estar en forma”, expuso el dirigente de Nacional en conversación con El Espectador de Uruguay.

Siguiendo en esa línea, Perchman reiteró que “el ciclo de Vargas con Nacional ya está cerrado, está hablado y está acordado, pero nos pidió para entrenar, para estar en forma física hasta que solucione el tema”.

Tras ello, el vicepresidente de Nacional de Uruguay explicó: “El apresuramiento con la U de Chile era porque el viernes vencía el plazo para inscribir jugadores para la Copa Sudamericana. Pero bueno, le hicieron una oferta que no lo colmó o no sé, parece que fue media ridícula. Él nos pidió entrenar acá y le dijimos que no había ningún problema”.

Cuándo son los próximos partidos de la U de Chile

Tras no poder sellar el retorno de Eduardo Vargas, la U de Chile salta a la cancha este jueves 17 de julio a las 18:00 horas para medirse ante Guaraní de Paraguay en el Estadio Nacional, en un duelo válido por la ida de los playoff de la Copa Sudamericana.

Posteriormente, el domingo 20 de julio la Universidad de Chile visitará a Ñublense a las 15:00 horas en Estadio Nelson Oyarzún de Chillán, donde iniciarán la segunda rueda de la Liga de Primera del fútbol chileno.