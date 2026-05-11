Sedini entra al debate tras llamado del PC a movilizarse: “No le pueden dar cátedra de democracia nadie”

La secretaria de Estado consideró las declaraciones de la diputada Pizarro como “un llamado velado a desconocer la legitimidad del Congreso”.

Una serie de cruces entre los dirigentes del Partido Comunista y figuras de Gobierno como el presidente José Antonio Kast y la ministra vocera Mara Sedini, generó el llamado que hizo la diputada Lorena Pizarro (PC) a movilizarse en respuesta a lo que considera “retrocesos” en los que el Gobierno ha incidido.

Fue el domingo en conversación con radio Nuevo Mundo —la emisora ligada al Partido Comunista- que la legisladora instó a la ciudadanía organizarse y movilizarse. “Hay una lógica que se instaló después del 90, que se cree que el Congreso resuelve todo (…) No vamos a poder revertir lo que quiere hacer el Ejecutivo, este gobierno de extrema derecha, si no se organiza el pueblo“, reflexionó.

Estas declaraciones escalaron hasta el presidente José Antonio Kast, quien mediante su cuenta personal de X acusó al PC de pretender “agitar las calles y frenar los avances que democráticamente impulsan el Gobierno y el Congreso“. En el mismo mensaje, también manifestó que “los chilenos quieren soluciones, no más violencia”.

Figuras del PC como su timonel, Lautaro Carmona y su excandidata presidencial, Jeannette Jara, salieron a responder este emplazamiento. El primero aseguró que Kast está “haciendo uso abusivo de su condición” de mandatario, mientras que la segunda replicó que si su excontendor “entiende que cualquier tipo de movilización social es violencia es azuzar las calles, le falta alguna parte de la concepción de la democracia que no la tiene tan clara”.

Sedini entra al debate

Desde La Moneda, la portavoz de Gobierno, Mara Sedini, entró a la discusión poniendo en duda las credenciales democráticas del PC. En primer lugar, hizo hincapié en que “hay una oposición que está dispuesta a dialogar y hacer las cosas bien, y otra que no. Una que prefiere el sabotaje legislativo y que prefiere la movilización en las calles para hacer presiones, para poder resolver las legítimas discusiones que se tienen que dar tanto en el Congreso como en cualquier institución democrática”.

“A mí me parece que el Partido Comunista no le puede dar cátedra de democracia a nadie. Debería empezar a mirar internamente a sus militantes, como por ejemplo la procesada por la violencia contra la ministra Lincolao, que es militante de las Juventudes Comunistas, o el senador querellado por calumnias contra la ministra de Seguridad, o también las declaraciones de una exparlamentaria que decía que un diputado se merecía la violencia física”, añadió.

Junto con señalar que “esa no es la forma de hacer política, ni de hablar de democracia”, Sedini apuntó a Pizarro debido a que, a su juicio, sus declaraciones contienen “un llamado velado a desconocer la legitimidad del Congreso”.