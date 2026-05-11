“Muy, muy bajo”: Departamento de Salud de Estados Unido por riesgo de contagio del virus hanta tras repatriar a pasajeros

Tras el brote de virus hanta en el crucero han fallecido tres personas y hasta este lunes se detectaron otros siete casos.

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El subsecretario de Salud de Estados Unidos, Brian Christine, afirmó este lunes que el riesgo de que las personas contraigan el virus hanta es “muy, muy bajo”, al abordar el tema tras la repatriación de un grupo de pasajeros del crucero MV Hondius, que atracó en las Islas Canarias antes de dirigirse a Países Bajos con 26 de sus tripulantes.

De acuerdo con lo reportado por la prensa norteamericana, un total de 18 personas (17 estadounidenses y un residente británico) llegaron al país tras ser transportados hasta Nebraska en un avión del Departamento de Estado, el que contaba con las capacidades médicas para atender a bordo a quien lo necesitara.

Según indicó el subsecretario de Respuesta Estratégica del Departamento de Salud y Recursos Humanos (HHS), John Knox, a dos de los individuos se los trasladó a la ciudad de Atlanta para “recibir más evaluación y atención“.

Los otros 16, en tanto, permanecen en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, la única instalación de cuarentena financiada por el gobierno federal en el país.

Desde el centro asistencial que ratificó que mientras 15 de esos pasajeros permanecen en la Unidad Nacional de Cuarentena, aquel que dio positivo al virus hanta se encuentra en la unidad de biocontención.

“Todos aquí son asintomáticos y, en este momento, no presentan fiebre“, indicó durante esta jornada el director médico de la unidad, doctor Michael Wadman.

Por qué es bajo el riesgo de contagio del virus hanta

En tanto, el subsecretario del Departamento de Salud estadounidense dijo ser “absolutamente claro” al manifestar que el riesgo del virus hanta para el público general sigue siendo extremadamente bajo.

“La variante Andes de este virus no se transmite fácilmente y requiere un contacto cercano y prolongado con una persona que ya presenta síntomas“, enfatizó.

Los últimos reportes apuntan que tras, el brote de virus hanta en el crucero, han fallecido tres personas y se detectaron otros siete casos, pese a lo cual desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) también se considera que “el riesgo para la salud pública es bajo“.