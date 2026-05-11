Medio Ambiente anuncia aprobación de proyectos por US$16 mil millones

Tras su paso por Nueva York, el Chile Day se trasladó a Toronto, la capital financiera de Canadá, para reunir a autoridades y altos ejecutivos chilenos con empresas inversionistas canadienses

Durante su participación en el Chile Day Toronto 2026, la ministra Francisca Toledo resaltó la importancia de la cartera para el crecimiento económico del país y afirmó que esperan destrabar cerca de 50 proyectos en los primeros tres meses del gobierno

Tras su paso por Nueva York, el Chile Day se trasladó a Toronto, la capital financiera de Canadá, para reunir a autoridades y altos ejecutivos chilenos con empresas inversionistas canadienses, las que mantienen una fuerte presencia en Chile, especialmente en áreas como minería, obras públicas y aeronáutica.

El evento, realizado en el elegante hotel Fairmont Royal York —lugar donde solía hospedarse la reina Isabel II de Inglaterra—, contó con la presencia del ministro Jorge Quiroz; el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri; los senadores Javier Macaya (UDI) y Paulina Vodanovic (PS), además de otros parlamentarios y del subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, quienes ya habían participado en la instancia realizada en Nueva York. A ellos se sumaron en esta oportunidad la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, y el subsecretario de Minería, Álvaro González, para abordar las políticas medioambientales.

En ese contexto, la ministra Toledo expuso que la participación del Ministerio de Medio Ambiente en el Chile Day demuestra que la cartera es un actor relevante para el crecimiento del país.

“Entre abril y mayo ya se resolvió la misma cantidad de proyectos que en todo 2025. En total son 14 proyectos. Este año será histórico para la resolución de iniciativas. Esto responde solo a ajustes internos y al cumplimiento de los plazos establecidos por la ley. Estamos demostrando que es posible. Cuando llegamos había 51 proyectos por US$16 mil millones esperando resolución, y ya hemos destrabado más de US$9 mil millones solo con gestión. Esperamos reducir en al menos un 30% los plazos de evaluación ambiental”, afirmó.

Durante su presentación, la autoridad señaló que en los dos meses de gobierno se han eliminado deficiencias de gestión y aumentado las reuniones del Comité de Ministros con el objetivo de acelerar la aprobación de proyectos.

“El Ministerio de Medio Ambiente es un actor relevante en la agenda de crecimiento y está completamente comprometido con los esfuerzos que impulsa la actual administración”, señaló, agregando que el crecimiento puede desarrollarse respetando el medio ambiente y disminuyendo el impacto del cambio climático.

La participación de Quiroz

Más temprano, el ministro Quiroz volvió a presentar la exposición realizada en Nueva York, considerando que Canadá es el país que más invierte en Chile, tanto en minería como en obras públicas.

Durante su intervención, el titular de Hacienda afirmó que “Chile firmó el TLC con Canadá en 1997, cuando el país crecía al 7%. Eso ayudó a establecer una relación comercial y de amistad, pero con el paso de los años Chile comenzó a perder fuerza y crecimiento. Por eso, para el gobierno el principal propósito es volver a encaminar al país para entregar mejores beneficios sociales a los chilenos”.

El ministro agregó que “el país ha cambiado en los últimos años al dejar de crecer, ya que se ha transformado en un lugar donde no hay esperanza”.

Junto con explicar cómo la baja en el crecimiento experimentada por Chile durante los últimos 15 años ha retrasado el camino hacia el desarrollo, Quiroz reiteró que el exceso de burocracia ha ralentizado la aprobación de permisos medioambientales, afectando fuertemente la inversión, la que desde 2014 solo ha aumentado un 1,7% anual.

“Esto no solo tiene consecuencias económicas, sino también sociales. Entre 2002 y 2008, un 13% de las familias más pobres logró subir en la escala social, pero eso se ha puesto en riesgo al dejar de crecer. Hoy tenemos un desempleo que se ha mantenido en torno al 8%, lo que no es sostenible. Hay 850 mil chilenos buscando trabajo sin éxito, mientras 2,5 millones trabajan en la informalidad. Además, el gasto fiscal ha aumentado en US$100 mil millones en los últimos 10 años, gastando más de lo que ingresa”, sostuvo.

En el marco de la tramitación del Plan de Reconstrucción Nacional, Quiroz afirmó que Chile no ha crecido debido a una alta carga impositiva, impuestos corporativos poco competitivos, excesiva regulación y captura del Estado.

“El momento es difícil, ya que el país no está creciendo, el gasto fiscal ha aumentado y los ingresos por impuestos no mineros han caído un 7%. Estamos viviendo los últimos días de la idea de que solo con impuestos podíamos lograrlo todo. Creo que podemos salir adelante porque se lo debemos al país, pero no podemos cometer los mismos errores”, indicó.

Tras la intervención de Quiroz se repitió un conversatorio entre los senadores Paulina Vodanovic y Javier Macaya, quienes coincidieron en la necesidad de establecer un diálogo en torno a la propuesta de reforma.

De acuerdo con Vodanovic, “nada parte de cero, y eso me preocupa en Chile. No comparto que el Estado esté capturado y es cierto que existe permisología, pero ya aprobamos una ley para disminuirla. Podemos tener espacios de mejora, pero no se puede decir que no estamos a favor del crecimiento”.

Por su parte, Macaya afirmó que “Chile tiene una oportunidad preciosa para crecer. El Estado puede hacer cambios sin recortar el gasto fiscal; donde hay que atacar es el fraude fiscal”.

La senadora socialista agregó que “gobernar no solo es administrar, sino también mostrar hacia dónde vamos. La seguridad es progresista porque va en favor de la gente. El gobierno debe entregar certezas y esperanzas, pero no podemos actuar sobre actos de fe, sino sobre acuerdos. Aquí hay una izquierda valiente y una derecha valiente dispuestas a llegar a consensos para construir país. Esa visión la tuvieron Aylwin, Frei, Lagos, Bachelet y Piñera. Es bueno recuperar la memoria, pero también proyectarse para que nuestros hijos y nietos tengan un mejor futuro”.

Chile visto desde Canadá

En la apertura de la jornada estuvo presente el secretario parlamentario para el Ministerio de Comercio Exterior de Canadá, Yasir Naqvi, quien afirmó que “el tratado de libre comercio ha ayudado a crear empleos, diversificar inversiones y fortalecer nuestra relación durante los últimos 30 años en distintas áreas. Estamos alineados hacia el futuro, especialmente en minería y energía limpia. Canadá confía en el futuro de Chile, al mismo tiempo que damos la bienvenida a empresas chilenas a nuestro país”.

Por su parte, el presidente y CEO de Scotiabank, Scott Thompson, señaló que “estamos orgullosos de apoyar una iniciativa como el Chile Day, que reúne a empresas, autoridades e inversionistas. Yo mismo viví en Chile junto a mi familia y conozco las oportunidades del país. Ambos países compartimos intereses comunes en minería, industria aeroespacial y comercio. Somos el tercer banco más grande de Chile y, gracias a su economía abierta y regulaciones claras, sigue siendo un mercado muy importante para nosotros”.