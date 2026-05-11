Cómo respondió Delcy Rodríguez a la idea de Donald Trump de convertir a Venezuela en el estado 51 de su país

La presidenta encargada dijo que ambos países mantienen una agenda diplomática de cooperación y que “ese es el camino” para el entendimento.

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, reaccionó este lunes a la idea expresada por el mandatario norteamericano, Donald Trump, de transformar a ese país sudamericano en el estado número 51 de EE.UU.

El presidente estadounidense abordó el tema durante la conversación que mantuvo con John Roberts, periodista de la cadena Fox.

De acuerdo con lo informado por el profesional, durante una llamada telefónica que sostuvo con el mandatario, Donald Trump le aseguró que está “considerando seriamente convertir a Venezuela en el 51º estado del país“, ya que los venezolanos “lo aman”.

No es primera vez que el jefe de Estado norteamericano plantea este tema, ya que también lo dijo, entre otras ocasiones, durante el Clásico Mundial de Béisbol de 2026.

Qué dijo Delcy Rodríguez de la idea de Trump sobre Venezuela

Este lunes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, descartó cualquier posibilidad de que su país se transforme en el estado número 51 de Estados Unidos.

La sucesora de Nicolás Maduro fue consultada sobre el tema en La Haya, hasta donde acudió para plantearle a la Corte Internacional de Justicia de La Haya que las negociaciones directas con Guyana por la controversia territorial sobre el Esequibo son “inevitables e indispensables“.

“Eso no está previsto, jamás estaría previsto, porque si algo tenemos los venezolanos es que amamos nuestro proceso de independencia y seguiremos defendiendo la integridad, la soberanía y la independencia”, planteó.

Además, recalcó que Caracas mantiene una agenda diplomática de cooperación con Washington y sostuvo que “ese es el camino” para el entendimiento entre ambos países.