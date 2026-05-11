Los mensajes en Instagram ya no serán del todo privados: los cambios de Meta y sus efectos en la privacidad

Meta comunicó que está eliminando el cifrado de extremo a extremo en los mensajes directos. ¿Qué es lo que cambia y cuáles son los motivos?

Instagram comenzó a ejecutar grandes cambios en relación a los mensajes que se envían entre los usuarios, ya que desde ahora no serán del todo privados. Lo anterior, debido a que Meta está eliminando el cifrado de extremo a extremo de los chats privados a nivel mundial.

Esta medida inició este mes y se está realizando de manera gradual. Un portavoz de la red social dijo al diario británico The Guardian: “Muy poca gente optaba por el cifrado de extremo a extremo en los mensajes directos, así que eliminaremos esta opción de Instagram en los próximos meses”.

A lo que añadió: “Quien quiera seguir usando el cifrado de extremo a extremo puede hacerlo fácilmente en WhatsApp”.

En la app de mensajería esta configuración de privacidad viene activada por defecto, mientras que en Instagram había que activarla de manera manual, situación por la cual muchos usuarios de la plataforma no la usaban.

Adiós al cifrado de extremo a extremo: ¿Qué cambiará con los mensajes de Instagram?

A raíz de la eliminación del cifrado de extremo a extremo, desde ahora los mensajes ya no serán 100% privados, ya que este sistema de seguridad era el que garantizaba que solo el emisor y receptor de los mensajes pudieran leerlos. De hecho, si siquiera Meta podía acceder a ellos.

Aquel sistema desató cuestionamientos por parte de autoridades gubernamentales y agencias de seguridad, argumentando que dificulta la vigilancia y la lucha contra el crimen.

Sin embargo, con esta modificación, Meta sí podrá acceder a los mensajes en caso de que sea necesario.