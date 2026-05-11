Tsunami de indicaciones a megarreforma no se concreta: oposición acota sus propuestas, mientras que la DC y el PDG presentan 100

Pese a que, como bloque, la oposición presentó 10 indicaciones, de igual manera las bancadas de esta tendencia ingresaron propuestas adicionales.

El tsunami de indicaciones que la oposición presentaría este lunes al proyecto de ley de reconstrucción del Gobierno no fue tal. Como bloque, este sector presentó 10 indicaciones emanadas de la Red de Centros de Pensamientos Progresistas (RCCP).

El documento si bien reconoce que algunas de las medidas para agilizar las tramitación ambiental de proyectos de inversión van bien encaminadas, resta impacto a las medidas tributarias eje del proyecto. Asimismo, fija límites a la rebaja del impuesto de primera categoría, considerado el corazón de la megarreforma. A juicio de la oposición, esta reducción debiese materializarse con medidas de compensación.

Si bien estas medidas cuentan con la adhesión del espectro que se define como oposición, las bancadas de esta tendencia también presentaron otras indicaciones. Aunque la suma de todas estas, está lejos de superar las mil que sugerían diputados como Boris Barrera (PC) y Jaime Araya (PPD), quien sufrió amenazas de muerte luego de que se viralizaran estos dichos.

Las bancadas del PPD y del PS ingresaron 29 y 20 enmiendas respectivamente. Adicionalmente, Araya presentó 50 indicaciones. Desde la Democracia Cristiana, por otra parte, hicieron 102.

Desde el Partido de la Gente (PDG), sector que se considera no alineado con el Gobierno ni con la oposición, ingresaron cerca de 100 indicaciones que, según transmitió la bancada, “no buscan entrabar ni echar abajo la iniciativa, sino aportar propuestas serias y responsables para construir un mejor proyecto para la ciudadanía”.

El Partido Nacional Libertario -que pese a compartir lineamientos ideológicos con el Gobierno no se considera oficialista- se reunirá este martes con el ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot (RN), para transmitir sus planteamientos en esta materia. Aunque, el diputado integrante de la Comisión de Hacienda, Pier Karlezi, adelantó a El Mercurio que éstas podrían ser “dos o tres”.

En el oficialismo, al menos en la bancada de Renovación Nacional anunciaron que no presentarán indicaciones para facilitar una discusión “sensata”. De todas maneras, la vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón (RN), ingresó dos, según consignó La Tercera.