VIDEO – Escándalo en Bastad: Cristian Garin invita a pelear a argentino Ugo Carabelli tras polémica actitud

Cristian Garin (117°) tuvo debut y despedida este martes en el ATP 250 de Nordea, Bastad, cuya participación terminó con una gran polémica tras caer ante el argentino Camilo Ugo Carabelli (59°).

El tenista nacional perdió por 6-4 y 6-4 frente al trasandino y se despidió del torneo, en el partido que se reanudó durante esta jornada luego de que ayer se suspendiera por lluvia.

Una vez consumada la derrota de Gago, sucedió un momento bochornoso. Cuando se despidieron en la red, ambos jugadores protagonizaron un tenso cruce de declaraciones, que obligaron a la juez de silla a intervenir.

Todo ocurrió cuando Ugo Carabelli le gritó el triunfo en la cara a Cristian Garin, quien no dudó en confrontarlo por su bajeza. En la transmisión se escuchó cuando el nortino le dijo al argentino “¿por qué me dices bobo?“, quien replicó calificándolo de “¡gil!”. Ante esto, el chile volvió a responder: “¿Por qué me dices gil? ¿qué te pasa?“.

Tras ello, el enfrentamiento fue subiendo de tono, situación por la cual Cristian Garin terminó invitándolo a pelear: “Te veo afuera para ver si tienes huevos“.

Posteriormente, la organización del ATP de Bastad finalizó la transmisión, por lo que no se pudo apreciar lo que sucedió después entre ambos tenistas.