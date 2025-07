“Está en su mejor momento”: el renacer de la lucha libre chilena y lo que hay detrás de una actividad que apunta a seguir creciendo

Stephanie Vaquer y La Catalina posicionaron a Chile en lo más alto de la lucha libre, lo cual impulsó al wrestling nacional. Hoy, esta especialidad experimenta un “renacer” por la mayor visibilidad que le han aportado, lo que también se refleja con el creciente interés de la fanaticada en la escena local, que está acudiendo en masa a eventos de distintas compañías a lo largo del país.

Desde su debut en NXT, La Primera se convirtió en una de las luchadoras más populares de WWE, lo que le ha permitido subir rápidamente al Main Roster con destacadas participaciones en RAW y eventos estelares. Un caso similar es el de La Catalina, que se encuentra haciendo patria en el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), siendo una de las más destacadas, luego de también haber estado en WWE.

Bajo este contexto, los focos nuevamente se han puesto sobre la lucha libre chilena, la cual después de permanecer estancada durante años, ha vuelto a resurgir y ganar notoriedad: “Este es el mejor momento de la lucha libre chilena“, asegura a EL DÍNAMO Dylan Fabrizio, uno de los más destacados de la escena nacional y actual campeón mundial de RLL de Guerra de Titanes, quien defenderá su título este domingo en Año Cero.

Dylan Fabrizio.

La irrupción de la lucha libre en Chile

A mediados del los 2000 la lucha libre chilena vivió un pequeño auge con la irrupción de diversas agrupaciones, que surgieron en paralelo con el fuerte impacto que tuvo WWF y WCW en la televisión nacional.

A raíz de ello, se inició un proyecto televisado a través de la señal de Mega: SWA, cuya producción se emitió en 2002. Sin embargo, no tuvo el impacto esperado y el canal decidió no seguir adelante con su programación.

En este contexto, las agrupaciones continuaron irrumpiendo la escena, con la creación de Xtreme Club en 2000, Revolución Lucha Libre en 2004, MAX Lucha Libre (2007), Acción Sin Límites (ASL), entre otras promociones que se encuentran dispersas en el país y siguen vigentes. También hay que destacar el Campeonato Nacional de Lucha Libre (CNL), que se fundó en 2014 y fue uno de los proyectos más profesionalizados, pero entraron en un receso indefinido.

De hecho, en CNL destacó al luchador y actor Ariel Levy, quien dio el salto y ahora está ejerciendo como comentarista en AEW, una de las empresas de wrestling más importantes de Estados Unidos.

El creciente interés del público en la lucha libre chilena

Con respecto a los últimos años, Boris Romero, quien está a cargo de la dirección de Xtreme Club Lucha Libre, la asociación más antigua de las que están vigentes en nuestro país, dijo a este medio que “la lucha libre chilena va en constante ascenso, y algo positivo es que también responde a la contingencia internacional, dado que tenemos luchadoras chilenas en el extranjero en empresas importantes como WWE o CMLL en México. Tenemos cada vez más exposición, entonces eso hace que el público se vuelva a encantar y se atreva a ir también a este tipo de shows”.

Xtreme Club.

Siguiendo en esa línea, el luchador de Xtreme Club, Joagen Rock, expuso que “lo que está haciendo Stephanie Vaquer sin duda pone los ojos en Chile. Y es una motivación para las personas que ejercen este deporte para poder esforzarse y llegar lejos. Hoy en día Chile tiene un circuito bastante robusto, con hartas agrupaciones, con luchadores cada vez más profesionales y con agrupaciones que se las juegan por entregar un show cada vez más profesional”.



Por su parte, Dylan Fabrizio, que ha ganado diversos títulos en MAX, en GLL y Legion, sostiene: “La lucha libre chilena del 2020 para abajo estaba estancada totalmente, pero ahora es el mejor momento para consumirla, porque en Chile hay un nivel altísimo y lo estamos demostrando dando giras como lo hicimos hace poco en Los Ángeles, también estando en espacios como Comic Con con un rol protagónico, entonces este es el mejor momento de la lucha libre chilena actualmente”.

“En el Teatro Caupolicán llevamos más de 4.000 personas y todos los eventos que estamos haciendo en (Gimnasio) San Joaquín estamos superando las 1.500 personas”, aseguró el también conocido como Mr Chile, cuyos shows grandes se organizan cada dos meses, mientras que se realiza uno más pequeño cada semana, donde reciben entre 100 y 200 personas.

En cuanto a Xtreme, Joagen Rock señala que han estado llenando shows con 250 personas, los cuales se realizan el primer sábado de cada mes: “La temporada 2025 ha sido espectacular, y eso justamente nos permitió dar un salto y llegar al Teatro Huemul. Antiguamente estábamos en un box de CrossFit donde ya estábamos llevando 200 personas o en promedio 120 personas, y eso nos permitió dar este salto al Teatro Huemul”.

Cómo es ser luchador en Chile y cómo se financian las asociaciones

Son diversas las complejidades que hay que enfrentar para dedicarse a este rubro. Carlos Mercy, conocido en el wrestling como Atalaya, ha estado en la industria desde los 2000 y explicó que “se parte con todo en contra”. Lo anterior, “partiendo de la base que no tienes ningún tipo de seguro. Ahí ya partiste mal, y de ahí todo para arriba es malo. Lo único que tienes es la satisfacción moral que te da. De creerte superestrella y que la gente te grite y te vitoree. Acá tú sacas tu alter ego”.

Atalaya.

Algo en lo que coincide Joagen, quien comentó que si bien no tienen seguro de salud en Xtreme, “sí contamos en el camarín con especialistas de la salud” en distintas áreas. Por otro lado, enfatizó en las problemáticas que surgen a raíz del financiamiento y los espacios para llevar a cabo la actividad.

“A mí me pagan por hacer clases, me pagan por luchar, no para vivir, pero sí para ejercer. Lo que más cuesta encontrar son espacios donde poder hacer lucha libre y un espacio propio, que siempre se está arrendando lugares, ya sea para entrenar o bien para hacer shows, y no es fácil hacer shows de lucha libre”, expresó.

Al existir diversas asociaciones de lucha libre, también son diferentes las realidades, puesto que Dylan Fabrizio afirmó que cuentan con seguro de salud en la compañía en que compite y que solo algunos luchadores están contratados.

“Este es un deporte que no te da tanto acá en Chile, tienes que amarlo para hacerlo… porque las lesiones, el dolor, todo lo que pasa arriba del ring, tienes que tener pasión para aguantarlo”, sostuvo.

“Hubo un tiempo que pude vivir de la lucha, pero fueron unos meses. Es muy difícil vivir de esto en Chile, pero yo sé que si más gente lo conoce, si más gente le da más visibilidad, es muy probable que a los 5 o 10 años ya hayan luchadores viviendo de esto en Chile“, complementó.

Ambición de Poder 2025 de Guerra de Titanes en Teatro Caupolicán.

Por otro lado, Boris Romero abordó las principales dificultades para el desarrollo de la asociación, las cuales tienen que ver con los “grupos humanos”. “El luchador aparte de ser un deportista, es un performer y es prácticamente como una especie de artista, entonces en general los luchadores también tienen personalidades extrañas y son complicados. La mayor dificultad en realidad es coordinar a la gente, poder cumplir la expectativa y manejar esa expectativa. Obviamente el financiamiento y todo ese tipo de cosas también es un tema importante”.

Sobre cómo se financia el club del que está a cargo, aseveró que “principalmente nos financiamos con entradas y con venta de productos inte

amente. Tenemos también algún tipo de merchandising de la marca, sacamos polerones todos los años, poleras, cosas de ese estilo. El entrenamiento también genera una entrada porque también se paga una mensualidad por entrenar”, expuso, haciendo referencia a la academia que forma a futuros luchadores y es una de las vías de ingreso al staff principal.



Para producir los eventos mensuales de Xtreme, Romero detalló que “hay mucho voluntariado y autogestión” y que tienen un staff de entre 20 y 30 personas que ejercen como guardias y son parte de la producción, quienes se suman a los cerca de 30 luchadores que aparecen en los shows.

El futuro de la lucha libre chilena y cómo podría dar el salto definitivo

Considerando lo anterior, la escena nacional aún debe enfrentar diversos desafíos para poder consolidar este crecimiento y dar un salto definitivo en cuanto a la producción y al espectáculo. Fuentes consultadas por EL DÍNAMO apuntan a la importancia de la inversión y en la imagen de los luchadores.

“Se tiene que invertir en esto, tiene que haber alguien que se arriesgue y que invierta en un producto como lo somos nosotros, porque sé que nosotros somos aptos para estar en televisión, para darte un buen show. Estoy seguro que solamente nos falta eso: la inversión y que más gente conozca el producto”, asegura el campeón mundial de Guerra de Titanes.

Por su parte, Atalaya comenta que “tenemos que seguir profesionalizando. Así como están los cabros, van súper bien. Yo creo que ahora hay un buen camino y hay un buen futuro. Yo creo que falta apoyo privado o del Estado”.

El directivo de Xtreme, en tanto, apunta a “seguir fomentando esta cultura de lucha libre. Más allá de eso también hay dificultades organizacionales, de cómo lograr fomentar esto de manera económica y de distintas formas”.

En esa línea, han realizado diversas gestiones para ampliar su público, señalando que “tenemos prácticamente todas las redes sociales disponibles, con toda la información de los eventos que estamos organizando. En YouTube tratamos de tener siempre todos nuestros eventos arriba para que la gente pueda repetirlos cada vez que quiera, y también así difundir la actividad que hacemos”.

De esta forma, se preparan para uno de los eventos más esperados por los fanáticos: Exterminio VI, la batalla real de Xtreme en donde 30 luchadores se enfrentarán por una oportunidad titular y solo uno quedará en pie, cuyo evento se llevará a cabo el sábado 2 de agosto en Teatro Huemul.

Por otro lado, este domingo 27 de julio el Gimnasio de San Joaquín albergará Año Cero de Guerra de Titanes, que contará con la participación de la estrella internacional de AEW: Jay Lethal, quien protagonizará uno de los combates más esperados.

“Esta es la tercera vez que viene Jay Lethal a Chile. Últimamente con todos los eventos que hemos tenido se está llenando, la gente en Chile se está dando cuenta de que hay lucha libre chilena y la gente está apoyándola. Ahora con este show de Año Cero, esperamos lo mismo que todos los demás del San Joaquín, un lleno total y mucha gente feliz para casa”, afirmó Dylan Fabrizio.

En este evento, el campeón mundial de Guerra de Titanes defenderá su campeonato y adelanta que “les espera un evento increíble” y que “estoy en mi peak“.

En este sentido, Mr Chile se proyecta y ya pone su mirada en el exterior para dar un salto profesional: “El próximo año me gustaría mucho ir a probarme a México, entrenar y aprender lo que son las bases de la lucha libre allí”, y junto con ello, afirmó que podría recalar en Europa en los próximos meses.