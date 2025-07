VIDEO – El “longa shot” de Tomas Barrios que causó furor en el Masters de Toronto

“Se me hace más cómodo, no puedo tirar el drop agarrando la raqueta desde abajo”, reconoció hace algún tiempo el tenista.

El tenista nacional Tomás Barrios (143°) dio la sorpresa este fin de semana al imponerse en primera ronda del Masters 1000 de Toronto al francés Gael Monfils (48°) en tres sets 6-4, 4-6 y 7-6 (3), sin embargo, lo que más llamó su atención fue la particular técnica que utilizó para efectuar un drop shot en medio del partido.

Fue en medio del tercer set, con el marcador 3-2 en su contra, cuando la transmisión oficial captó el momento exacto en el que el chillanejo modificaba la forma en que tomaba su raqueta para responder un tiro de su rival. “Nuevo tiro desbloqueado“, escribió Tennis TV en la descripción al compartir la imagen por su cuenta de X.

El movimiento que realiza Tomás Barrios consiste en llevar la mano hacia la zona más cercana entre el mango y las cuerdas, haciendo una reversión propia del clásico drop shot. El nombre, “longa shot” nace a partir de la especialidad culinaria de Chillán, la ciudad de donde el deportista es oriundo.

El origen de la técnica fue explicada por el mismo Barrios, en julio de 2023. “Lo hago desde los diez años. Supongo que porque tenía poca fuerza. Se me hace más cómodo, no puedo tirar el drop agarrando la raqueta desde abajo. Luego la suelto y recupero bien la otra tomada para volear. Pero no es algo que se lo enseñaría a alguien”, indicó en dicha oportunidad.

Su formador, Gonzalo González, en diálogo con La Tercera explicó como funciona el armado del golpe: “La gracia es que lo esconde muy bien con la derecha, porque tiene el armado hacia atrás. Si tú tomas la raqueta más arriba tienes más control sobre la cabeza y mayor sensibilidad”.

El entrenador además aclaró que él no le enseñó el recurso, debido a que si iba a “cambiar algo tengo que estar seguro que lo que yo le voy a enseñar va a ser mejor que lo que ejecuta. Y en este caso yo no tenía esa certeza, porque fue algo que siempre hizo bien. Eso es algo totalmente natural“.

Barrios ahora se enfrentará en la segunda ronda del Masters de Toronto ante el estadounidense Alex Michelsen (34°), con quien no registra enfrentamientos previos.