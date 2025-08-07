Sin estadio y sin partido: suspenden el UC vs Ñublense y Ronald Fuentes exige que “digan la verdad”

El entrenador de Ñublense explotó luego de que se suspendiera el partido por no contar con la aprobación del Claro Arena ni el Santa Laura.

Luego de que las autoridades no dieran el visto bueno a la inauguración del Claro Arena, todo se tornó cuesta arriba a la UC, que tampoco jugará este fin de semana tras la suspensión del partido contra Ñublense.

Al comienzo de la semana, todo parecía indicar que el remodelado estadio de la U Católica se estrenaría en estos días. Sin embargo, esto se descartó debido a que la Dirección de Obras Municipales de Las Condes aún no emite el último permiso que falta para que el recinto empiece a operar.

En este contexto, la Universidad Católica informó a sus hinchas que el Claro Arena no albergará el duelo ante Ñublense, postergando nuevamente la inauguración para planificar de mejor forma su apertura.

Por ello, Cruzados debió buscar otro estadio para ejercer la localía este fin de semana. De hecho, habían reservado el Santa Laura para recibir el partido del domingo. No obstante, sufrieron un nuevo portazo, ya que la Delegación Presidencial Metropolitana no dio la aprobación.

Así lo informó la U Católica a través de un comunicado en sus redes sociales: “La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) nos informó que el partido entre Universidad Católica y Ñublense de Chillán, programado inicialmente para el domingo 10 de agosto, fue suspendido por el rechazo de la Delegación Presidencial a que se juegue en el Estadio Santa Laura, por lo que el partido será reprogramado para una fecha próxima“.

La molestia del entrenador de Ñublense tras la suspensión del partido con la U Católica

Frente a esto, el entrenador de Ñublense, Ronald Fuentes, reaccionó con molestia y apuntó duramente contra la UC: “Ellos quieren poner la fecha en septiembre. O sea, ellos disponen de cuando estimen conveniente y eso creo que no corresponde. Lo que me molesta es por qué jugó el sábado Unión Española y lo que dijo la intendencia o la información de por qué se suspende es muy vaga. Que digan la verdad de por qué se suspende, porque si se jugó el sábado y no se puede jugar a la semana siguiente, es muy raro“, dijo en conversación con Radio ADN.

A lo que agregó: “Siempre han habido cosas especiales de parte del gobierno y creo que eso le hace mucho daño al fútbol chileno. Yo tengo contacto muy directo con Unión Española y sé en qué estado está el Estadio Santa Laura y eso obviamente molesta. Veníamos con una racha de buenos resultados y juego. Todas estas cosas afectan“.

“No hay nada que impida que se juegue el partido. Si hay otras cosas externas, como pasó por el tema de la barra de Católica que se pelearon, puede ser, pero que digan la verdad, que no sea tan simple el que no se juega porque no reúne las condiciones”, sentenció Ronald Fuentes.