US Open 2025 repartirá el premio más grande de la historia: esto recibirán Jarry y Tabilo solo por participar

Jarry y Tabilo son los únicos chilenos en acceder directamente al cuadro principal, mientras que Garin y Barrios iniciarán en la qualy.

Cada vez queda menos para el inicio del US Open 2025, el cual repartirá el premio más grande de la historia de un Grand Slam, donde dos chilenos disputarán directamente el cuadro principal: Nicolás Jarry (100°) y Alejandro Tabilo (104°), mientras que Cristian Garin (115°) y Tomás Barrios (143°) tendrán que jugar la qualy.

El cuarto Grand Slam del año se llevará a cabo entre el domingo 24 de agosto y el domingo 7 de septiembre. Con respecto a la qualy para acceder al cuadro principal, esta comenzará el 18 de agosto.

El estratosférico premio que repartirá el US Open 2025

La organización del último major de la temporada incrementó un 20% los premios en metálico en comparación con el 2024 y repartirá un total de 90 millones de dólares.

Del monto anterior, los campeones del cuadro individual masculino y femenino se llevarán 5 millones de dólares, lo que representa un aumento de 39% de lo que fue en la última edición.

Con respecto a los tenistas chilenos que estarán presente en el US Open, Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo solo por participar embolsarán una suma de 110 mil dólares, cuyo premio podría subir en caso de avanzar más rondas.

En cuanto a Cristian Garin y Tomás Barrios, quienes jugarán la qualy, asegurarán un premio de 27,500 dólares.

Revisa el desglose de los premios que otorgará el US Open 2025 en cada una de sus rondas:

Campeón: $5,000,000.

Finalista: $2,500,000.

Semifinalista: $1,260,000.

Cuartos de final: $660,000.

Octavos de final: $400,000.

Tercera ronda: $237,000.

Segunda ronda: $154,000.

Primera ronda: $110,000.

Qualy: