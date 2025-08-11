Cuándo inaugurará la UC el Claro Arena tras recibir la autorización final

“Hoy 11 de agosto, hemos recibido por parte de la DOM de Las Condes, la recepción final del Claro Arena”, informó la UC.

La Dirección de Obras Municipales (DOM) de Las Condes entregó la recepción final al estadio Claro Arena de la Universidad Católica, con lo que la UC volverá a ser local en el sector oriente de la capital.

Luego de que durante este 2025 se pospusiera la autorización final de la DOM, este lunes se cumplió el sueño de los hinchas cruzados desde que hace tres años se iniciara la remodelación del estadio de San Carlos de Apoquindo.

“Hoy 11 de agosto, a las 16:57 horas, hemos recibido, por parte de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Las Condes, la recepción final del Claro Arena“, informó el club deportivo a través de un comunicado.

“Queremos aprovechar de agradecer profundamente a todos los asesores y colaboradores que trabajaron arduamente para sacar adelante el Claro Arena que hoy ya es una realidad. Asimismo, agradecemos a las autoridades municipales que han colaborado en el logro de este importante hito para nuestra institución“, añadió el texto

Cuándo y contra quién inaugurará la UC el Claro Arena

A través del comunicado, el club de fútbol detalló que tras obtener la recepción del órgano municipal “podemos por fin decir con certeza que nuestro nuevo estadio ya cuenta con todas las autorizaciones para iniciar su operación y recibir su primer partido oficial el próximo 23 de agosto, ante Unión Española, por el torneo nacional“.

En tanto, la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, valoró que el informe de la DOM confirmó “que todos los aspectos pendientes en las últimas visitas fueron resueltos de manera satisfactoria“.

“Claro Arena llega a la comuna como un estadio de clase mundial, incorporando estándares de seguridad para la experiencia de quienes asistan, así como la tranquilidad de los vecinos del sector“, complementó.