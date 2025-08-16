Joaquín Niemann se acerca a título de LIV Golf: el millonario monto que se encuentra en juego

El chileno marcha tercero en la tabla del torneo de Indianápolis de este fin de semana, pero lidera la tabla anual.

Joaquín Niemann sigue a pasos agigantados el camino para conseguir un nuevo título del LIV Golf. Durante esta jornada, el nacional firmó una vuelta de 66 golpes, manteniendo el liderato anual en la apretada definición por el campeonato frente al español Jon Rahm. Por ahora, marcha tercero en la tabla del torneo de Indianápolis de este fin de semana.

Niemann tuvo una jornada llena de momentos de brillantez —llegando a un total de 130 (-12)—, logrando un águila en la séptima bandera y cuatro birdies en total. Si bien presentó además dos bogeys, evitó sobresaltos que le perjudicaran las oportunidades que aprovechó cuando la cancha se lo permitió. Rahm, en cambio, marcó ocho birdies y un bogey, lo que lo deja con -11.

El ibérico se encuentra en el octavo puesto, registro que por el momento le permitiría alcanzar el título del LIV Golf, desplazando a Niemann.

A nivel de equipo, la historia es distinta. Torque GC, la escuadra del atleta chileno, está muy cerca de sumar otra victoria considerando que el líder del torneo es el colombiano Sebastián Muñoz, compañero del talagantino. En caso de mantenerse dicha situación, el domingo podría ser una jornada de festejo triple para el grupo que también incluye a Mito Pereira.

Muñoz comparte el liderato del torneo de Indianápolis con el local Dustin Johnson, ambos con -16 golpes.

Con estos resultados parciales, Niemann suma 224,57 puntos en la temporada del LIV Golf, versus los 205,82 de Rahm, por lo que la jornada de domingo será decisiva para el futuro de la competición.

El millonario monto que podría llevarse Niemann

La disputa que mantiene Joaquín Niemann con Jon Rahm no es solamente por la gloria deportiva, sino también por el millonario monto que se disputan ambos golfistas en el torneo.

A la fecha, el nacional es el golfista que más dinero ha ganado a lo largo del año en el LIV, sacando una ventaja de diez millones de dólares de diferencia a sus perseguidores más cercanos.

“Hay mucho dinero en juego, pero no juego por dinero. Solo quiero ganar. Quiero ser el mejor en la categoría. La verdad es que no pienso en el dinero cuando estoy en esa situación. Siento que si Bubba me hubiera ganado, estaría bastante cabreado y descontento, y creo que el dinero no cambiará esa sensación”, aseguró Niemann en la previa de la competición.

Así las cosas, el ganador del título anual de LIV Golf se llevará un premio de 18 millones de dólares, al que se le podrían agregar 3 millones más por concepto de victoria por equipos.