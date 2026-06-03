Por qué el rey del plátano, acusado por un fraude de $2.700 millones, terminará pagando una multa de solo $104 millones (y en cuotas)

Aunque inicialmente se acusó al empresario ecuatoriano por más de 500 facturas falsas, finalmente se lo multó por menos de 30.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El ecuatoriano Gabriel Massuh Isaías, conocido como el rey del plátano por ser el mayor importador de esa fruta en el país, vio reducido en más de un 90% el monto del fraude por el que lo acusó el Servicio de Impuestos Internos.

De esta forma, el empresario terminó condenado a pagar solo 104 millones de pesos al fisco, aunque la denuncia original presentada por el SII en 2019 se refería a un monto de $2.700 millones.

Según determinó el juez Claudio Ortega, del 10° Juzgado de Garantía de Santiago, se procedió a la suspensión del procedimiento con la condición de que Massuh Isaías pague esos $104 millones en diez cuotas mensuales e iguales, que debe depositar cada mes en la Tesorería General de la República.

Según argumentó en ese momento el organismo fiscalizador, para incrementar su fortuna el ecuatoriano empleó facturas falsas por un monto que, actualizado al momento de la acusación, sumaba más de 2.712 millones de pesos.

De hecho, para establecer la dimensión del hecho, lo comparó con el fraude del caso Penta, de acuerdo con lo que informó radio Biobío.

Peritajes que bajaron el monto del fraude del rey del plátano

Aunque la indagatoria original apuntó a un total de 562 facturas presuntamente falsas y 484 operaciones sin respaldo de Massuh, al momento de la formalización del caso, ocurrida el 23 de abril de este año, la Fiscalía lo hizo por el uso de solo 26 facturas ideológicamente falsas.

De esta forma, el ente persecutor fijó el IVA evadido en ese tiempo en un monto de $133.284.241 y calificó los hechos como delito tributario reiterado y consumado en calidad de autor.

Respecto del motivo por el cual se rebajaron las 562 facturas iniciales del fraude a solo 26, el abogado del rey del plátano, Ricardo Freire, le dijo al citado medio que “tanto un peritaje privado que encargamos como el de la PDI determinaron que existen temas relacionados con facturas a aclarar por un poco más de 100 millones de pesos“.

Por su parte, desde el SII se ratificó esa versión, tras plantear que, si bien inicialmente se detectaron más de 500 boletas involucradas en el caso, “producto de un informe pericial evacuado por la PDI, se pudo establecer irrefutablemente la falsedad de 26 facturas, con un perjuicio fiscal asociado de 208 millones de pesos (valor actualizado)“.

El servicio recalcó que dicha cifra representa apenas el 5% del total de las facturas impugnadas originalmente y un 10% del perjuicio estimado al inicio.