“Esta es la situación de violencia que el Gobierno buscaba”: Colegio de Profesores critica restricciones a marcha de la Confech

“Yo le pregunto al Gobierno, ¿cuál es la razón para no autorizar una marcha por la Alameda? Tal vez para generar una reacción violenta de pequeños grupos”, planteó el presidente del gremio, Mario Aguilar.

Desórdenes, manifestantes heridos y desvíos de tránsito se han visto en la marcha convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) para protestar contra la ley “Escuelas Protegidas”, los recortes presupuestarios anunciados por el Ministerio de Hacienda y la megarreforma del Gobierno que se tramitará en el Senado.

El recorrido de la marcha propuesto por la Confech comprendía desde Plaza Italia hasta la estación de Metro Los Héroes. Sin embargo, la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, autorizó que ésta se efectuara solo entre las estaciones Los Héroes y Ecuador.

Con todo, la organización decidió mantener el tramo que habían propuesto en primer lugar. “Plaza Baquedano es el punto más álgido de las movilizaciones sociales de la capital (…) Va a ser una manifestación pacífica, como la mayoría de las estudiantiles han sido. Esperamos que la respuesta del Gobierno esté a la altura”, dijo el vocero de la Confech Diego Torres.

El cambio del tramo también causó polémica en el Colegio de Profesores, que también adhirió a la manifestación por su rechazo a “Escuelas Protegidas”, iniciativa que, a su juicio, “no resuelve el problema de fondo” de la violencia en los establecimientos educacionales. “Yo le pregunto al Gobierno, ¿cuál es la razón para no autorizar una marcha por la Alameda?“, cuestionó el presidente de la asociación gremial, Mario Aguilar.

“Tal vez para generar una reacción violenta de pequeños grupos que no son representativos de lo que está convocando la Confech. Al no autorizar la marcha, les dan una razón, o más bien un pretexto, para actuar de manera violenta. Por lo tanto, esto es una provocación”, añadió.

Más tarde, cuando el carro lanza aguas de Carabineros comenzó a disuadir a los manifestantes Aguilar aseveró: “Aquí tenemos la situación de violencia que el Gobierno buscaba. El 99% no estábamos provocando ninguna violencia y sin embargo hay una represión que no se justifica, una provocación”.