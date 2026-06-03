Quién es Leandro Kunstmann, el diputado que defendió viaje al Caribe porque su trabajo es  “de lunes a miércoles”

En una nueva controversia se vio envuelto el diputado Leandro Kunstmann (Partido Republicano), a raíz de un viaje que hizo al Caribe durante la semana distrital de fines de mayo.

Según recoge la Cámara de Diputados en su sitio web, durante esta semana no se celebran sesiones de Sala ni comisiones en el parlamento para que el legislador o legisladora “puedan permanecer en sus distritos y conozcan en terrenos los problemas de estos”.

Pese a ello, trascendió que el diputado se encontraba en esos momentos de vacaciones en Centroamérica. Uno de los portales de la región que representa el parlamentario, Noticias Los Ríos, le consultó sobre la polémica que se generó a raíz de su viaje.

El parlamentario, que asumió por primera vez este cargo de representación popular en marzo de este año, defendió en diálogo con el citado medio que se trataba de un viaje programado con meses de anticipación y que “hace cuatro años prácticamente que no tenía vacaciones”, porque su labor como emprendedor se lo impedía.

“Yo estoy mandatado a hacer mi trabajo parlamentario de lunes a miércoles, que son las sesiones en que nosotros tenemos comisiones”, argumentó. También, pese a que evitó señalar a los responsables de la divulgación de su viaje, deslizó: “Yo puedo tener un montón de información en contra parlamentarios de RN, de la UDI, o lo que sea, pero no es mi estilo”.

Quién es Leandro Kunstmann

La alusión a dos de los partidos que conforman Chile Vamos no fue casual, pues Kunstmann perteneció a esas filas desde su época universitaria. Mientras estudiaba Medicina Veterinaria en la Universidad Austral de Chile, integró el movimiento gremial y más tarde se unió a la UDI.

Según recoge la Biblioteca Nacional del Congreso, Kunstmann fue electo como concejal de Valdivia en dos ocasiones 2012 y 2016, periodo en el que centró su labor en las necesidades de seguridad, salud e infraestructura.

Su migración al Partido Republicano ocurrió en 2020 tras más de una década de militancia en la UDI. En esa ocasión también renunció a su cargo de concejal para competir en las elecciones parlamentarias. Al medio regional Río En Línea explicó que su salida de la UDI se debía a temas personales y a la necesidad de tener “más libertad de acción”.

Kunstmann no fue electo en esa oportunidad ni tampoco en 2020 cuando intentó competir por la alcaldía de Valdivia. Sí lo hizo en las últimas elecciones, donde obtuvo 23.578 votos. Adicionalmente es parte de la directiva regional del Partido Republicano en Los Ríos.

La controversia por su viaje al Caribe no es la única en la que se ha involucrado en los últimos meses. También causó polémica que durante la campaña presidencial asegurase que la contendora de José Antonio Kast, Evelyn Matthei (UDI), padecía “locura temporal”.