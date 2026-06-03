Viajes al extranjero en semana distrital: la polémica que no ha logrado atajar la Cámara y que revivió tras salida al Caribe de diputado republicano

El diputado Leandro Kunstmann (Republicano) defendió un viaje al Caribe en plena semana distrital argumentando que su trabajo “es de lunes a miércoles”. El problema no es nuevo: en 2025 más de 60 parlamentarios usaron ese período para salir del país. La Cámara intentó investigarlo, pero los propios diputados bloquearon la indagatoria.

“Cualquiera puede salir, sea semana distrital o no. Lo importante es que yo haga mi trabajo acá en el Parlamento, por eso me pagan una dieta”.

Con esa frase, el diputado del Partido Republicano Leandro Kunstmann defendió esta semana el viaje al Caribe que realizó entre el 22 de mayo y el 1 de junio, en plena semana distrital, a menos de tres meses de haber asumido como representante del distrito 24 de la Región de Los Ríos.

La polémica no es nueva: el Congreso lleva más de un año sin resolver un vacío reglamentario que permite a los parlamentarios usar ese período de trabajo territorial para salir del país por razones personales. Según documentos oficiales de la Cámara de Diputados, al menos nueve parlamentarios del actual período legislativo hicieron lo mismo.

La práctica de diputados persiste: nueve casos en el actual período

El caso de Kunstmann no es aislado. Los registros oficiales de la Cámara muestran a otros nueve parlamentarios del actual período legislativo que viajaron al extranjero durante sus semanas distritales o en períodos destinados a otras actividades parlamentarias. Los casos abarcan todo el espectro político.

En marzo, apenas 15 días después de asumir el cargo, los diputados Constanza Schonhaut y Gonzalo Winter, ambos del Frente Amplio, viajaron a Uruguay entre el 26 y el 29. Schonhaut justificó su ausencia como participación en un seminario, mientras que Winter no especificó el motivo, según constató Megainvestiga.

En abril, Eduardo Cretton (UDI) viajó a Perú entre el 2 y el 5 por “motivos particulares”, aprovechando que el día 2 era semana distrital y los siguientes un fin de semana largo. Ese mismo mes, Cristián Araya (Republicano) avisó su salida a Paraguay entre el 16 y el 19 para asistir a la “Conferencia Patriots Network”.

La semana distrital de abril también registró la salida de Claudia Mora (RN) hacia Estados Unidos entre el 22 de abril y el 4 de mayo por “temas particulares”, y de Sara Concha (Partido Social Cristiano), quien viajó a Brasil entre el 30 de abril y el 3 de mayo.

En mayo, coincidiendo con la misma semana distrital en que viajó Kunstmann, Ximena Ossandón (RN) —vicepresidenta de la Cámara— se ausentó a España entre el 22 y el 27, y Hotuiti Teao (Evópoli) se ausentó diez días con destino a Brasil.

Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, avisó una ausencia entre el 21 de mayo y el 3 de junio por un viaje a España, aunque finalmente estuvo de vuelta el 1 de junio para asistir a la Cuenta Pública del Presidente Kast.

La regla es la misma para todos: por reglamento, ninguno de estos viajes implica descuentos en las dietas parlamentarias, que superan los siete millones de pesos. Los descuentos solo operan cuando hay sesiones de sala, celebradas entre lunes y miércoles. En semana distrital no hay sesiones, por lo que tampoco hay sanciones económicas.

No es primera vez que diputados hacen estos polémicos viajes

El patrón no es nuevo ni se limita al actual período. En junio de 2025, un reportaje de Mega reveló que más de 130 de los 155 diputados habían viajado al extranjero durante el período legislativo y que al menos 60 lo hicieron aprovechando la semana distrital.

La polémica afectó a todo el espectro político. La diputada Carmen Hertz (PC) utilizó ese período para viajar a España justificando ausencias como “impedimento grave”; Ximena Ossandón (RN) acumuló al menos 10 viajes al extranjero por razones personales, varios en semana distrital; y el propio presidente de la Cámara en ese entonces, el ex diputado José Miguel Castro (RN), viajó a Estados Unidos por 24 días en diciembre de 2022 usando ese período, faltando a siete sesiones.

En tanto, el diputado Harry Jürgensen (Republicano) viajó a España por 12 días en septiembre de 2022 durante su semana distrital, lo que le significó un descuento de $75.000 en su dieta. En otra salida ese mismo año acumuló 19 días fuera, con ausencia en cinco sesiones y una semana distrital, y $375.000 menos en su dieta.

El intento fallido de regulación

Cuando el escándalo estalló en 2025, el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, fue categórico: su investigación abarcaría “todas las salidas del país, cualquiera sea la circunstancia que se justifica”. Pero esa promesa tuvo corta vida.

Días después, los comités parlamentarios acotaron el mandato de Landeros exclusivamente al mal uso de licencias médicas, dejando fuera los viajes en semana distrital pese a que más de 15 diputados estaban involucrados.

El motivo de la Corporación para no actuar fue la negativa de los mismos diputados a corregir la práctica. “No existe obligación constitucional ni legal para los diputados de ir a sus distritos durante las semanas distritales”, fue la respuesta unánime de los comités parlamentarios.

La subcomisión de reglamento que debía abordar el problema tampoco sesionó, pese a los llamados del diputado Marcos Ilabaca (PS) a su presidente, Jorge Alessandri (UDI) —actual presidente de la Cámara— para que la convocara. El vacío quedó intacto.

El antecedente republicano

La postura actual de Kunstmann contrasta además con la que el propio Partido Republicano sostuvo cuando era oposición. En octubre de 2024, el entonces jefe de bancada Luis Fernando Sánchez exigió suspender la semana distrital para sesionar de urgencia y fiscalizar el caso Monsalve, tratando ese período como un momento de trabajo irrenunciable que solo una crisis institucional podía justificar interrumpir.

En enero de 2025, la misma bancada se negó a suspender la semana distrital para votar la reforma previsional, argumentando que no podía sacrificarse el trabajo territorial por una agenda legislativa que consideraban inconveniente.