Libertarios fijan acusación constitucional contra Grau para el lunes y UDI insiste en que no firmarán el libelo

A juicio del PNL, el exministro de Hacienda faltó a su deber de dar estricto cumplimiento al principio de probidad.

Pese a que desde Chile Vamos no han asegurado su respaldo, el Partido Nacional Libertario ya tiene listos los argumentos con los que pretende acusar constitucionalmente al exministro de Hacienda, Nicolás Grau (FA) el próximo lunes, por inconsistencias en la proyección de la deuda pública e inconsistencias en el informe de finanzas públicas.

Según el documento al que tuvo acceso EL DÍNAMO, la bancada libertaria sostiene que Grau, en primera instancia, infringió el artículo 8° de la Constitución que obliga a los funcionarios públicos dar “estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones”. También el libelo se funda en la infracción en la que habría incurrido el ministro de los artículos 3°, 4° y 5° de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado.

El texto también incorpora como respaldo declaraciones realizadas en medios de comunicación del exsubsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, y del ex director de presupuestos, Matías Acevedo, quienes fueron críticos con el manejo fiscal de la administración anterior.

Los argumentos del PNL

El primer capítulo del libelo reprocha la subestimación del déficit fiscal, pues el estándar de probidad “exige objetivamente que las proyecciones fiscales oficiales emanadas de su cartera reflejen el estado de las finanzas públicas, incorporen los compromisos de gasto efectivamente vigentes, identifiquen las fuentes de financiamiento y guarden coherencia interna entre sus componentes”.

A su vez, en el resto del libelo se acusa a Grau de omitir los compromisos de gasto del Estado, lo que habría generado una imagen fiscal más favorable. También se afirma que habría una inconsistencia en la deuda pública de US$10.500 millones y el una vulneración de las reglas de responsabilidad fiscal. Asimismo, se reprocha al exministro de haber desatendido las advertencias del Fondo Monetario Internacional y del Consejo Fiscal Autónomo.

UDI pone en duda apoyo a AC contra Grau

“De la UDI no, firmar la acusación ninguno”, fueron las palabras del presidente de la UDI, Guillermo Ramírez al ser consultado por el programa Desde La Redacción de La Tercera sobre la acusación que también cuenta con el respaldo del Partido Republicano.

“Nosotros creemos que eso va en contra del tono que trató de imponer el Presidente Kast en la cuenta. Creemos que la acusación puede poner en peligro proyectos de ley que son relevantes. Ahora, eso no significa que a priori la vamos a apoyar o rechazar“, complementó.

A pesar de que el diputado gremialista insistió en que la acusación es un error, argumentó que “lo que corresponde, lo que nos obliga la ley y la constitución que nosotros juramos respetar cuando asumimos el cargo es que tenemos que votar la acusación de acuerdo a los méritos”.