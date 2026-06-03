Todo lo que necesitas saber sobre el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA

Ya falta poco para el pitazo inicial del Mundial 2026: el 11 de junio se jugará el partido inaugural de una edición récord que, por primera vez en la historia, contará con 48 selecciones —en lugar de 32, como en ediciones anteriores— e incorporará también una fase de dieciseisavos de final antes de los octavos.

Como dato digno del Libro Guinness de los Récords, los partidos no se jugarán en un solo país, sino en tres naciones distintas —Estados Unidos, Canadá y México—, involucrando prácticamente a todo un continente en lugar de un único país anfitrión. Además, las celebraciones de apertura del torneo serán triplicadas: tres ceremonias se realizarán en tres países distintos y contarán, unos 90 minutos antes del inicio de los partidos inaugurales, con artistas de nivel internacional como J Balvin, Maná, Alanis Morissette, Michael Bublé, Katy Perry y Anitta.

A pesar de que Chile no participará en esta edición, existe gran expectación en torno al torneo: el fútbol es una parte fundamental de la cultura del país y muchos hinchas seguirán con atención los partidos, desde el encuentro inaugural hasta la final.

México – Sudáfrica: el primer partido de la FIFA World Cup 2026

Será el domingo 11 de junio, a las 15:00 horas de Chile, en el Estadio Azteca de Ciudad de México, cuando se juegue el partido inaugural del Mundial 2026, en el que una de las tres selecciones anfitrionas enfrentará a Sudáfrica.

No es la primera vez que ambas selecciones se enfrentan en un partido inaugural: la Copa del Mundo de 2010 comenzó precisamente con el duelo entre estos mismos equipos, disputado en el Soccer City Stadium de Johannesburgo y que terminó con un empate 1-1.

Para esta ocasión, en el mercado de casas de apuestas de Chile, donde podemos tener una idea de las previsiones de los especialistas sobre los partidos del Mundial, México sigue fuerte como favorito para vencer a Sudáfrica; sin embargo, el fútbol siempre puede traer sorpresas.

La selección de Javier Aguirre cuenta con grandes figuras en su plantel, como el portero Guillermo Ochoa, una leyenda del fútbol mexicano, y el delantero Raúl Jiménez, con amplia experiencia en el fútbol europeo, especialmente en la Premier League.

Pocas horas después del término del primer partido, a las 22:00 horas de Chile, Corea del Sur y República Checa se enfrentarán en el Estadio Akron de Guadalajara. Ambas selecciones, integradas en el Grupo A junto a México y Sudáfrica, podrían ofrecer un partido atractivo, que enfrentará a una de las selecciones más competitivas del continente asiático con un equipo europeo sólido, que apuesta por un fútbol táctico y disciplinado.

Después de la primera jornada: los debuts más esperados

El debut canadiense se producirá el 12 de junio en el Toronto Stadium, a las 15:00 horas de Chile, donde el segundo de los tres países anfitriones se enfrentará a un rival nada sencillo: Canadá-Bosnia y Herzegovina representa una prueba exigente para el equipo dirigido por Jesse Marsch. El conjunto balcánico eliminó a Italia en la fase final del repechaje, consolidándose como un equipo resiliente y con un alto nivel de preparación técnica.

Estados Unidos-Paraguay será, por su parte, el partido inaugural en territorio estadounidense, programado en el SoFi Stadium de Los Ángeles el 12 de junio, a las 21:00 horas de Chile, además del debut del equipo dirigido por Mauricio Pochettino.

Entre los partidos más esperados destaca Brasil-Marruecos, que se disputará en el MetLife Stadium de East Rutherford, en Nueva Jersey, a las 18:00 horas de Chile. Se trata de un encuentro con un gran potencial competitivo, entre una de las selecciones más fuertes de la historia, dirigida por el italiano Carlo Ancelotti, y un equipo que ha ganado gran visibilidad internacional en la última edición, terminando cuarto en 2022.

El calendario completo de partidos cuenta con 104 encuentros en total, que comenzarán con la fase de grupos y culminarán con la final, confirmando al Mundial 2026 como el más imponente de la historia.