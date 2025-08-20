Ante “genocidio en Gaza”: deportistas de Canadá piden no jugar la Copa Davis con Israel

De no producirse un cambio, la eliminatoria de Copa Davis se disputará en la ciudad de Halifax los días 12 y 13 de septiembre.

Más de 400 deportistas canadienses, así como activistas y académicos, firmaron una carta dirigida a la Asociación de Tenis de ese país para solicitar que Canadá no juegue los partidos de Copa Davis ante Israel, por las clasificatorias para el torneo en su versión 2026.

En la misiva dirigida a Tennis Canada, los firmantes les pidieron a los dirigentes que “se sitúen en el lado correcto de la historia” y rechacen el duelo, programado para los días 12 y 13 de septiembre, en rechazo al genocidio en Gaza.

Además, recordaron que el gobierno canadiense ya sancionó al ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, y al ministro de Defensa, Bezalel Smotrich, por lo que ocurre en Gaza.

Entre los firmantes se encuentran el medallista de oro olímpico Mohammed Ahmed, además de dos jugadoras de la selección femenina de fútbol de Palestina, quienes residen en Canadá.

Para quienes suscribieron el texto, disputar la eliminatoria equivale a “legitimar los crímenes que comete Israel”, y aprovecharon pedirle al gobierno canadiense que adopte las medidas para evitar que algún deportista de Canadá enfrente a representantes de Israel en otros torneos internacionales.

Tennis Canada y petición de suspender serie ante Israel por Copa Davis

Pese a la petición de los deportistas, intelectuales y activistas, Tennis Canada aseguró que el partido ante Israel por Copa Davis seguirá adelante como estaba previsto, y buscará “garantizar una competición segura, justa y profesional para todos los atletas, el personal, los voluntarios y los espectadores”.

En tanto, desde la Federación Internacional de Tenis (ITF), que organiza la Copa Davis, se aseveró que no impediría competir a Israel, país que tampoco ha sido suspendido por parte del Comité Olímpico Internacional (COI).

“Reconocemos que se trata de una situación muy compleja que va mucho más allá del deporte. Sin embargo, Israel no ha sido excluido de acontecimientos deportivos internacionales ni ha sido suspendido por el COI”, argumentó la ITF.

De esta forma, y en caso de no producirse un cambio de último momento, la eliminatoria de Copa Davis entre Canadá e Israel se disputará en la ciudad canadiense de Halifax los días 12 y 13 de septiembre.