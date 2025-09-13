Chileno es campeón del mundo en patinaje: Raúl Pedraza ganó los 5.000 metros en Mundial

El patinador chileno Raúl Pedraza puso a nuestro país en lo más alto este sábado luego de consagrarse como campeón en el Mundial de Patinaje de Velocidad, celebrado en Beidaihe, China. El nacional se quedó con la medalla de oro en la prueba masculina adulta de los 5.000 metros por puntos.

Con un tiempo de 07:30:533, el recoletano se impuso al francés Hugo Morin, que quedó a cinco segundos; y al chino Tsu-Cheng Chao, que se distanció por 17. “No saben todo lo que entrené, perdí y me preparé para este resultado. Muy feliz por consagrar este tremendo logro histórico para Chile“, escribió a través de historias en su perfil de Instagram.

“Sin dudas muy agradecido, a mi pareja Vanessa Turner Bloom que me ha apoyado incontables veces y es la razón por la que no me retiré el 2019 después de la fractura y 2021 después de que no me podía la vida”, añadió el atleta. El patinador también agradeció “por todo el apoyo” a su equipo, Guarne.

El certamen es organizado por la World Skate y se extenderá hasta el 21 de septiembre, siendo inaugurado el pasado 12. En el Mundial de Velocidad se reúnen diversas pruebas del patinaje de velocidad, tanto en categorías senior como junior y en la modalidad pista, carretera y maratón. Pedraza es pistero.

A la consagración del campeón de patinaje se le añadió la actuación del otro chileno Gabriel Reyes, quien se quedó con la presea de plata en la misma distancia por la categoría juvenil, quedando por detrás solo del ecuatoriano Joaquín Loyola por dos segundos.

¿Qué es la prueba de 5.000 metros?

En este tipo de competencia del patinaje de velocidad, los concursantes ganan puntos por cruzar líneas específicas a lo largo de un recorrido total de 5.000 metros. La distancia es equivalente a 12 vueltas y media en una pista de 400 metros.