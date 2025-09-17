A 10 años de su muerte: el legado de Eduardo Bonvallet y su influencia en el fútbol chileno y las comunicaciones

El Gurú dejó una huella imborrable en las comunicaciones, marcando un antes y un después en el periodismo deportivo, situación por la cual los futboleros aún mantienen viva su figura recordándolo continuamente.

Este 18 de septiembre se cumplen 10 años de la triste partida de Eduardo Bonvallet, fecha en la cual además de celebrar las Fiestas Patrias, los futboleros aprovechan de recordar el gran legado que dejó tanto en el deporte como en las comunicaciones.

Pese a su muerte en 2015, la figura del Gurú continúa vigente, quien es recordado año tras año por sus notables frases, su estilo frontal, su pasión por la Selección Chilena, su forma única para transmitir sus emociones y sus mensajes motivacionales, que para muchos, les hizo cambiar su mentalidad.

En este contexto, quienes formaban parte del círculo de Bonvallet relatan a EL DÍNAMO cómo era trabajar con él y abordan el trasfondo del gran cariño que la gente aún sigue manifestando.

Uno de ellos fue el periodista Marco Sotomayor, quien coincidió con él en La Red y en Terra, donde protagonizaron grandes momentos y conformaron una estrecha relación.

“Había buenos momentos, había malos momentos, momentos muy intensos. Siempre arriesgándonos con nuestras apreciaciones, porque ese era un poco el estilo del programa”, recuerda Sotomayor.

“A Eduardo a veces se le pasaba la mano con algunos comentarios. Yo siempre lo discutí con él fuera de cámara, nunca dentro de cámara, nunca dentro del estudio. Y tuvimos fuera de cámara momentos también bien intensos, discusiones muy fuertes, pero formaban parte de la dinámica de trabajo que teníamos”, añadió.

En este marco, define a Eduardo Bonvallet como “impredecible, buen amigo, inestable emocionalmente, con mucha sapiencia futbolística, evidentemente con muy poco filtro. No era sutil para decir las cosas, pero un comunicador así era absolutamente necesario. Había que cambiar un poco los paradigmas del fútbol chileno”.

A 10 años de su muerte: El gran legado de Eduardo Bonvallet

Felipe Bianchi, quien trabajó con Eduardo Bonvallet en Radio W (actualmente Radio ADN), aseguró que el Gurú marcó un antes y un después, tanto en las comunicaciones como en el fútbol chileno.

“Tenía un talento único para transmitir emociones, por eso la gente lo recuerda hasta el día de hoy, porque cambió el fútbol chileno. Fue el que hizo ir a la gente al estadio con camisetas rojas, fue el que por primera vez rompió el maldito y estúpido secreto camarín que tienen los futbolistas. Era muy valiente para ir contra los que estaban haciendo mal las cosas. Fue el primero que rompió un periodismo deportivo condescendiente para atacar con claridad y con violencia a los delincuentes que estaban en el fútbol en su época”, expresó el periodista deportivo.

“Su mayor legado es que hay un antes y un después del periodismo deportivo chileno con Eduardo Bonvallet, y hay un antes y un después de los hinchas también, y probablemente de los jugadores. La mayoría de la Generación Dorada dice que se motivó anímicamente para ser los mejores del mundo, o tratar de serlo, con los discursos de Bonvallet. Él llevó a la gente a los estadios de otra manera, le dio un cariño a la selección de otra manera, y en el periodismo deportivo rompió todos los márgenes”, aseguró.

Algo en lo que coincide Sotomayor, que expuso a este medio que “se lograron cambiar los paradigmas del fútbol, sobre todo en los años de Francia 98. En esas clasificatorias el discurso de Eduardo Bonvallet influyó mucho”.

Por otro lado, destacó su rol en las comunicaciones, asegurando que el ex futbolista “no le tenía miedo a los poderes fácticos, no tenía autocensura, y junto con esta manera de pararse y decir las cosas tal como eran, él entregaba muchos mensajes a la gente que tenía depresión, gente que quería ganarle la vida y que estaba pasándolo mal. Entonces mucha gente escuchaba con atención esa parte de autoayuda, de motivación. Hay mucha gente que lo tomó casi como una lección de vida”.

El cuerpo de Eduardo Bonvallet fue encontrado por una mucama del Hotel Los Nogales a las 11:20 am del 18 de septiembre del 2015, tras quitarse la vida. Hoy, 10 años después, continúa su recuerdo imborrable y la marca que dejó tanto en el periodismo deportivo como en el fútbol chileno.