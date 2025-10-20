Cuándo juega Chile en el Mundial Sub 17 de Qatar y los jugadores que integran la nómina

La Roja Sub 17 se prepara para el Mundial de la categoría que inicia el 3 de noviembre, donde se medirá ante Francia, Uganda y Canadá.

Tras el término de la Copa del Mundo Sub 20, los focos comienzan a apuntar al Mundial Sub 17 de Qatar 2025, donde Chile buscará dar una buena imagen y llegar a instancias decisivas.

En la cita planetaria que se disputará entre el 3 y el 27 de noviembre, la Selección Chilena de la categoría forma parte del Grupo K, junto a Francia, Uganda y Canadá.

Este nuevo formato de 48 selecciones se divide en 12 zonas de cuatro equipos, donde los ocho mejores terceros también se instalarán en los dieciseisavos de final, lo cual también aumenta las posibilidades que tiene La Roja para avanzar.

Estas son las fechas y los horarios de los partidos de Chile en el Mundial Sub 17 de Qatar 2025

Francia vs Chile : 5 de noviembre a las 12:45 horas.

: 5 de noviembre a las 12:45 horas. Uganda vs Chile : 8 de noviembre a las 09:30 horas.

: 8 de noviembre a las 09:30 horas. Chile vs Canadá: 11 de noviembre a las 09:30 horas.

Estos encuentros contarán con transmisión en TV abierta a través de la señal de Chilevisión y todas sus plataformas digitales.

La nómina de La Roja Sub 17 para el Mundial de Qatar

Para enfrentar este importante desafío, hace unos días el entrenador de La Roja Sub 17, Sebastián Miranda, presentó la nómina de jugadores que representarán al país en el certamen planetario.

Arqueros:

Vicente Villegas – Coquimbo Unido.

Cristóbal del Río – Universidad Católica.

Exequiel Bustamante – Everton de Viña del Mar.

Defensas:

Bruno Torres – Colo-Colo.

Jaime Poblete – Universidad de Concepción.

Matías Orellana – Colo-Colo.

Alonso Olguín – Colo-Colo.

Martín Jiménez – Audax Italiano.

Francisco Daza – Universidad Católica.

Mediocampistas:

Antonio Riquelme – Real Salt Lake (EE.UU.).

Cristián Díaz – Colo-Colo.

Sebastián Vargas – Santiago Wanderers.

Matías Paris – O’Higgins de Rancagua.

Joaquín Meneses – Universidad Católica.

Nicolás Pérez – Deportes Temuco.

Delanteros: