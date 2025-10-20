Gabriel Suazo y Alexis Sánchez aterrizan de pie en Sevilla

Ambos futbolistas chilenos brillan con compromiso y talento en el prometedor inicio de temporada del cuadro andaluz. CAPTURA.

El Sevilla ilusionó este pasado verano a la afición chilena con una de las mejores noticias de la liga española en mucho tiempo; la llegada de dos futbolistas chilenos a la liga española y, además, compartiendo equipo en la entidad hispalense. El aterrizaje y adaptación de ambos al cuadro sureño han sido más que exitosos, y su papel en el buen comienzo de curso de los andaluces ha sido incuestionable.

El equipo sevillano comenzó la temporada algo titubeante, con dos derrotas en las dos primeras jornadas en las que aún no se había cerrado el mercado de fichajes, y ni Suazo ni Alexis participaron en ellas. Gabriel Suazo no había podido ser inscrito aún por problemas del equipo con el estricto fair play financiero de La Liga, mientras que Alexis Sánchez no llegó al club hasta el último día del mercado de fichajes, ya habiéndo disputado la tercera jornada de la competición. Pero con el zaguero, ex del Toulouse, entrando en juego en esa tercera jornada, la primera victoria del curso cayó para los de Almeyda. Fue en el campo del Girona, equipo que jugó la pasada edición de la Champions League, por 0-2.

Desde entonces, Gabriel Suazo ha disputado casi todos los minutos en juego. Sólo en casa ante el Elche se perdió minutos de juego, ya que, justo después del primer parón de selecciones, no fue titular y disputó la media hora final. El zaguero ha sido una figura importantísima para el técnico argentino, ya que su trabajo y su solidez han sido providenciales a la hora de dar equilibrio al equipo, y el enorme espíritu competitivo del chileno revoluciona al cuadro hispalense cada vez que está en el campo.

Como también ha sido importante Alexis Sánchez, que llegó al Sevilla a última hora y no debutó hasta después de esa primera pausa competitiva por partidos de selección. También jugó la media hora final ante el Elche, y dio una asistencia de gol para arañar un empate 2-2. Desde entonces, el veterano atacante fue titular en tres de los cuatro partidos de liga siguientes, en los que sumó dos tantos, el último de ellos en la descomunal victoria por 4-1 sobre el Barça, precisamente el equipo en el que Sánchez militó ya hace muchas temporadas.

En el caso de Alexis, a pesar de ello, parece claro que se trata de una última experiencia europea para el veterano atacante, y que su aportación al equipo irá mucho más allá de la producción ofensiva directa que logre en forma de goles y asistencias. Su aporte será también de vestuario, de dar experiencia, liderazgo, tranquilidad, veteranía y poso competitivo a una plantilla que también se beneficiará de su incansable trabajo y de su capacidad para redoblar esfuerzos, incluso a sus casi 37 años, sobre el verde.

La presencia de ambos jugadores chilenos en el Sevilla ha ayudado a revitalizar un proyecto que tenía muy mala pinta en los últimos años, en los que el equipo desapareció del panorama europeo y estuvo muchísimo más cerca de descender que de reverdecer laureles en escenarios lustrosos y en las más importantes competiciones continentales. No hay que olvidar que el Sevilla es el equipo que más veces ha ganado la Europa League, y además logró el título en varias ocasiones consecutivas.

Habrá que ver cómo evoluciona la temporada, pero este Sevilla bien puede soñar con regresar a la competición continental. Los jugadores están demostrando tener más nivel del que se preveía y también que creen en el técnico, y este está realizando también un gran trabajo. No es descabellado pensar que, por lo menos, el equipo podrá estar en la próxima Conference League.